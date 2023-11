Transforme a sua galeria de fotos com essa ferramenta do Google; confira

O Google Fotos está sempre inovando e trazendo novas funcionalidades para facilitar a vida dos usuários. Dessa vez, a empresa está desenvolvendo uma ferramenta com inteligência artificial (IA) que promete revolucionar a forma como organizamos nossas fotos. Chamada de Photo Stacks, essa nova função analisa e reconhece fotos semelhantes, agrupando-as automaticamente em álbuns. Isso facilita a identificação e edição das imagens, além de ajudar na organização da galeria e liberar espaço na memória do dispositivo. Neste artigo, vamos explorar mais detalhes sobre essa incrível novidade do Google Fotos.

Como funciona o recurso Photo Stacks

O recurso Photo Stacks utiliza a inteligência artificial para analisar e reconhecer fotos semelhantes armazenadas no Google Fotos. Com base em critérios de similaridade, como localização, pessoas presentes nas imagens e até mesmo objetos em comum, a IA agrupa as fotos em álbuns automaticamente. Esses álbuns são chamados de “pilhas de fotos” e podem ser visualizados de maneira organizada na galeria do aplicativo.

Ao abrir uma pilha de fotos, o usuário pode explorar as imagens agrupadas e realizar edições nos álbuns criados. Isso é especialmente útil para encontrar fotos duplicadas e deletá-las de forma mais fácil, liberando espaço na memória do dispositivo. Além disso, a inteligência artificial também permite que o usuário defina se as fotos agrupadas serão exibidas no topo ou na parte inferior da pilha, proporcionando maior controle sobre a organização da galeria.

Testes e lançamento

De acordo com informações divulgadas pelo site Android Police, testes do recurso Photo Stacks foram realizados na versão 6.59 do aplicativo Google Fotos. O perfil AssembleDebug compartilhou os resultados dos testes na rede social X (antigo Twitter). Ainda não há uma previsão oficial de quando a funcionalidade estará disponível para todos os usuários, mas é esperado que seja lançada em uma das próximas atualizações do aplicativo.

Além do recurso Photo Stacks, o Google Fotos também está testando outras novidades com inteligência artificial. Uma delas é a possibilidade de gerar vídeos de destaque personalizados a partir das fotos armazenadas no aplicativo. Essas atualizações prometem tornar o Google Fotos ainda mais completo e útil para os usuários.

Como aproveitar ao máximo o Google Fotos

O Google Fotos já é uma ferramenta muito poderosa para organizar e armazenar imagens. Com o novo recurso Photo Stacks, essa experiência fica ainda melhor. Veja algumas dicas para aproveitar ao máximo essa funcionalidade:



Você também pode gostar:

Ative as atualizações automáticas do aplicativo para garantir que você tenha sempre a versão mais recente com as novas funcionalidades. Explore as pilhas de fotos criadas pelo Photo Stacks e veja quais imagens foram agrupadas. Isso facilita a identificação de fotos semelhantes e a exclusão das duplicadas. Aproveite para realizar edições nas pilhas de fotos. O Google Fotos oferece diversas ferramentas de edição, como ajustes de brilho, contraste e filtros. Se você preferir, também é possível desativar completamente o recurso Photo Stacks. Basta acessar as configurações do aplicativo e desmarcar a opção correspondente.

O Google Fotos está sempre evoluindo e trazendo novidades para facilitar a vida dos usuários. Com o recurso Photo Stacks, organizar e editar suas fotos nunca foi tão fácil. Fique de olho nas atualizações do aplicativo e aproveite ao máximo essa nova funcionalidade!

Gere vídeos personalizados

O Google Fotos está trabalhando em uma nova ferramenta com inteligência artificial chamada de Photo Stacks. Esse recurso analisa e reconhece fotos semelhantes, agrupando-as automaticamente em álbuns. Com essa funcionalidade, os usuários poderão encontrar mais facilmente fotos duplicadas, organizar a galeria de fotos e liberar espaço na memória do dispositivo. Além disso, o Google Fotos também está testando outras novidades com IA, como a geração de vídeos de destaque personalizados. Fique atento às atualizações do aplicativo e aproveite ao máximo todas essas funcionalidades que facilitam a vida dos usuários.