Assista à transmissão ao vivo do Bellator 301 online no MMA Fighting pelo card preliminar de Chicago na noite de sexta-feira.

As preliminares do Bellator 301 contarão com 11 lutas começando às 17h horário do leste dos EUA.

Tyrell Fortune x Marcelo Golm

Denise Kielholtz x Sumiko Inaba

Timur Khizriev x Justin Gonzales

Archie Colgan vs. Pieter Buist

Keri Anne Taylor-Melendez vs. Sabriye Sengul

Matheus Mattos vs. Richard Palencia

Mike Hamel x Tim Wilde

Islam Mamedov vs. Killys Mota

Cody Law x Jefferson Pontes

Ramazan Kuramagomedov x Randall Wallace

Yves Landu vs. Isao Kobayashi

Na luta principal, o campeão meio-médio do Bellator, Yaroslav Amosov, enfrenta Jason Jackson.