Travis Barker retorna ao hospital, aumentam as evidências do bebê de Kourtney Kardashian

Travis também compartilhou uma foto de comida na sexta-feira nas redes sociais e comprou macarrão no Crossroads Kitchen… que fica a apenas alguns quarteirões do Cedars.

Como já dissemos… começaram a surgir dicas na segunda-feira sobre Kourtney ter aparecido no Cedars. Conversamos com pessoas da órbita Kardashian e elas foram estranhamente imprecisas sobre o assunto, mas confirmamos que esta semana era a data do parto, com uma fonte nos dizendo que o parto seria induzido.