Travis Barker toca os batimentos cardíacos do bebê na sala de parto e é torrado online

Travis Barker tocou bateria ao som dos batimentos cardíacos de seu bebê enquanto estava na sala de parto com Kourtney Kardashian antes do garoto nascer… e as pessoas online estão chamando isso de um pouco “nojento”.

O baterista do Blink-182 fez o que faz de melhor no clipe, compartilhado pelo próprio homem na quinta-feira… com a legenda: “Praticando para meus bebês [sic] batimento cardiaco.”



Enquanto alguns não puderam deixar de apontar que ele é um dos melhores bateristas do jogo, outros concordaram com seu desgosto pela performance na sala de parto – com um deles dizendo que Kourtney, que parece estar gravando o vídeo, tem que ter “anjo -como” paciência.

O TikTok de Trav gerou comentários como: “Eu ficaria literalmente tão irritado por não poder fazer isso”, “Isso teria me deixado maluco” e “Imagine estar na sala ao lado desta”.

Mas nem tudo foi uma crítica… muitas pessoas simplesmente parabenizaram Travis e Kourtney por seu novo bebê, chamando a música de “tão linda”.

Como informamos, Kourtney e Travis deixou Cedars-Sinai na terça-feira, depois de passar vários dias no hospital… embora ainda não esteja claro exatamente em que dia seu bebê, Rochoso, realmente nasceu.