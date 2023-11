Travis e Jason Kelce acreditam que Taylor Swift e seus fãs levaram sua música de Natal ao primeiro lugar

Travis Kelce e Jason Kelceos famosos irmãos da NFL, têm motivos para celebrar esta temporada de férias como sua canção de Natal, “Conto de fadas da Filadélfia“, recentemente chegou ao topo da lista Gráfico do iTunes com a ajuda de Taylor Swiftfãs, conhecidos como Swifties. Os irmãos Kelce expressaram sua gratidão a Swift e seus fãs em seu Novas alturas podcast, com Jason dizendo brincando: “Somos oficialmente estrelas do rock.”

A doce faixa, um remake de “Conto de fadas de Nova York” pela banda punk celta Os Poguesé destaque no Filadélfia Eagles‘ Um Especial de Natal Especial da Filadélfia álbum. De acordo com o Philadelphia Inquirer, a faixa foi gravada antes do início dos rumores de namoro de Travis-Taylor, e os produtores do álbum foram para Kansas City em agosto para gravar com Travis.

Travis Kelce mostra sua excelente voz para cantar na cabine

O remake traz letras reescritas por Travis e Jason, contando a “história de dois irmãos cujo amor um pelo outro resiste ao teste do tempo”.

As vendas do álbum irão para instituições de caridade da Filadélfia

Em um episódio anterior de New Heights, Travis brincou que estava ansioso para receber comentários negativos dos ouvintes sobre suas habilidades de canto. No entanto, os fãs o surpreenderam com seu feedback positivo, com alguns sugerindo que ele estava “dando vibrações ao Disney Prince” e que “alguém está tendo aulas de canto”. Travis respondeu aos comentários dizendo: “Vocês são muito gentis”, enquanto Jason acrescentou: “Acho que é uma boa música!”

O álbum completo da equipe está disponível para pré-venda em vinil, com a arrecadação revertida para diversas Filadélfia instituições de caridade como a Centro de tratamento de crises infantis e a Hospital Infantil da Filadélfia. Os irmãos Kelce expressaram seu desejo de tornar as férias das pessoas um pouco mais alegres e alegres através de sua música.

“Estamos nos divertindo até agora”, disse Jason em seu podcast. O sucesso dos irmãos Kelce nas paradas do iTunes é uma prova do poder do apoio dos fãs e da alegria que a música pode trazer durante as festas de fim de ano.