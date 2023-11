Travis Kelce brinca que a derrota dos Chiefs para os Eagles foi um ‘presente de aniversário atrasado’ para Jason

Travis compartilhou o momento alegre com Jason poucos segundos depois que o Philadelphia conseguiu a vitória por 21-17 no Arrowhead Stadium… cerca de duas semanas depois que Jason completou 36 anos.

Jogando sem sua nova namorada, Taylor Swift presente … Travis registrou apenas 44 jardas em sete recepções – e embora tenha marcado um touchdown, ele teve uma queda e fumble críticos no quarto período.

Para piorar a situação, os Eagles enganaram ele e Swift um pouco depois do L… postando uma pulseira verde da amizade em sua página X com a legenda: “Em nossa era de vitórias”.

E, com Philly em 9-1 e os Chiefs em 7-3, parece haver uma boa chance de uma revanche do Super estar no horizonte.