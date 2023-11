Travis Kelce canta com o irmão Jason é a canção de Natal do Philadelphia Eagles

Para Travis dar Jason Kelceo sangue é mais espesso que a água … porque a estrela do Kansas City Chiefs está cantando uma música de Natal do Philadelphia Eagles, apesar da rivalidade na NFL.

O negócio é o seguinte… Travis está emprestando sua voz para uma faixa do próximo álbum de férias do Philadelphia Eagles, “A Philly Special Christmas Special”, cantando um dueto com seu irmão Jason.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

A música de Natal de Kelce se chama “Fairytale of Philadelphia” e será lançada na quarta-feira… antes do lançamento completo do álbum no próximo mês.

Travis e Jason são muito próximos, mas jogam em times rivais da NFL… com seus times reunião no Super Bowl da última temporada. Eles jogam a revanche esta semana no Monday Night Football.

Francamente, é meio estranho para Travis estar em um álbum de férias do Philadelphia Eagles… e alguns estão questionando se o relacionamento dos irmãos Kelce está indo longe demais. Claro, eles hospedam um podcast semanal juntos… mas este é um jogo totalmente diferente.

Claro, há um Taylor Swift Considere isso também… a principal razão pela qual Travis está aparecendo no álbum de um time adversário é porque ele está namorando Taylor.



Reproduzir conteúdo de vídeo





11/11/23

Em uma prévia da música, Travis canta “You are beautiful” para Jason, que responde: “You are beautiful”. Travis então canta “You’re the king of South Philly” antes de começarem uma música juntos.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Companheiros de equipe de Jason’s Eagles Jordan Mailata dar Lane Johnson são seus parceiros no álbum… e na música com Travis eles dizem: “Vamos deixar um Chief roubar o show? Claro que não!!!”

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.