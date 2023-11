Travis Kelce continua a alimentar a rivalidade com Aaron Rodgers

Tele rivalidade entre Travis Kelce e Aaron Rodgers está em andamento, com ambas as partes parecendo estar aumentando as apostas.

O que começou como golpes divertidos tomou um rumo potencialmente mais pessoal esta semana. A troca começou quando Rodgers humoristicamente dublado Kelce “Mr. Pfizer” no The Pat McAfee Show há alguns meses.

Em retaliação, Kelce referente à Rodgers como “Mr. Johnson & Johnson” devido ao fato de Rodgers agora jogar no New York Jets, de propriedade do herdeiro da J&J, Woody Johnson.

A brincadeira amigável aumentou quando Rodgers propôs um debate sobre vacinas, o que levou Kelce a responder durante uma recente entrevista ao Wall Street Journal.

“Ele está em uma situação em que terça-feira é dia de jogo… Entendi, cara, também me machuquei… Quem sabe o que o cara está passando”, disse ele. Kelce disse ao Wall Street Journal.

Rodgers, afastado dos gramados desde a abertura da temporada do New York Jets devido a uma lesão no tendão de Aquiles, agora enfrenta um desafio único – o desejo de jogar futebol sem ter saúde física para isso.

Este é um fato que não passou despercebido Kelceque sutilmente o lembrou disso.

Travis Kelce assume a culpa após dura derrota no MNF: “É a causa do meu desastre”@vgregorian

O que está levando Kelce a se envolver em tais brigas públicas?

À medida que a troca se desenrola, surgem questões sobre Kelcea confiança recém-adquirida, possivelmente atribuída ao seu relacionamento de alto nível com Taylor Swiftuma das figuras mais famosas do mundo.

Na NFL, Rodgers já carrega uma reputação controversa, agravada por sua atitude em relação à pandemia de COVID-19 e à subsequente implementação de programas de vacinação.

Com a tensão entre os dois jogadores aparentemente aumentando, muitos fãs estão se perguntando o que acontecerá se Rodgersconhecido por seu comportamento sem remorso, decide agravar a situação trazendo à tona o relacionamento de Kelce com Rápido?

A reação potencial de RápidoA base de fãs apaixonados do Swifties, pode ser intensa.