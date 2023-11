Travis Kelce deu a entender que já está apaixonado por Taylor Swift? Os fãs parecem pensar que sim

Edesde o romance entre Travis Kelce e Taylor Swift começou, todo o mundo da música e do futebol americano entrou em um vórtice de energia do qual será difícil sair. Todo mundo está torcendo para que esse casal dure e talvez até leve seu romance ao nível máximo. Certamente, as demonstrações mais recentes de afeto um pelo outro levaram o relacionamento adiante, mas há um pequeno detalhe que muitos fãs começaram a perceber. Está diretamente ligado a uma entrevista recente que Travis Kelce deu ao Wall Street Journal. O TE do Kansas City Chiefs acabou de aparecer na capa da revista e deu uma entrevista completa sobre suas conquistas recentes.

Travis Kelce revela seus planos solitários para o Dia de Ação de Graças sem Taylor SwiftParker Johnson

Mas a revista decidiu colocar seu relacionamento com Taylor Swift no centro das atenções na entrevista. Eles sabem quanto entusiasmo existe em torno disso e também sabem o tipo de impacto que causaria se o apresentassem dessa forma. Mas os fãs já começaram a perceber algo que Kelce disse que pode ter mostrado sua mão. De acordo com alguns fãs com olhos de águia, Travis Kelce pode já ter aceitado que está se apaixonando por Taylor Swift. Aqui está o que ele disse: “Eles fizeram um trabalho incrível com o artigo”, acrescentou o tight end, 34 anos. “Achei legal como eles demonstraram meu amor não apenas por Kansas City, mas também pelas pessoas que tenho ao meu redor.

Travis Kelce já está apaixonado por Taylor Swift?

À medida que passamos por uma das eras mais carregadas de tecnologia e mídia social da história da humanidade, os aplicativos de namoro usuais tornaram o romance muito mais imediato do que costumava ser. Não que Kelce e Swift tenham se conhecido dessa forma, mas esse imediatismo também se transferiu para outros aspectos da vida cotidiana. Nos dias de hoje, ver Travis Kelce se apaixonar rapidamente não seria uma surpresa para muitos devido aos tempos que vivemos agora. O que todos esperamos é que eles durem e, eventualmente, impulsionem seu relacionamento. Se isso não acontecer, muitos corações ficarão partidos e Travis Kelce sabe que pode esperar uma nova música dedicada só para ele.