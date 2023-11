Travis Kelce dirigindo sozinho enquanto passa o dia de ação de graças longe de Taylor Swift

TMZSports. com

Travis Kelce está planejando passar o Natal com Taylor Swift mas enquanto isso ele terá que passar por outro feriado sozinho… e isso significa algum tempo sozinho na estrada.

A estrela do Kansas City Chiefs está passando o Dia de Ação de Graças sozinho em Kansas City, dirigindo sozinho em seu luxuoso Rolls-Royce.

O TMZ obteve um vídeo de Travis ao volante de seu carro de luxo no Dia da Turquia… ele está sozinho no carro, vestindo uma camisa xadrez e parece estar cantando.

A razão pela qual Travis está sozinho neste feriado e não com Taylor… ela está no Brasil na etapa internacional de seu popular Eras Tour e ele tem um jogo de futebol no domingo.