Travis Kelce diz que ficou ‘chocado’ com a mudança na letra de ‘Karma’ de Taylor Swift

Novas alturas com Jason e Travis Kelce

Travis Kelce diz que ficou completamente chocado quando ouviu Taylor Swift dê-lhe um alô com uma mudança de letra na semana passada… admitindo que o momento agora viral em Buenos Aires “me surpreendeu”.

A estrela da NFL aprofundou sua viagem à Argentina para ver sua nova namorada no episódio desta semana de “ Novas alturas “… dizendo isso porque tudo era de” conhecimento público “, ele estava disposto a contar um pouco sobre como foram suas férias na semana de despedida.

O tight end do Chiefs disse a seu irmão, Jasão que ele se divertiu muito na excursão … revelando que era a primeira vez que ele se dirigia ao sul do equador.

Quando seus mundos colidem. Travis Kelce e Taylor Swift no prédio na nossa última noite em Buenos Aires. 🤯 pic.twitter.com/BhhmSpdoAo

Ele disse que ele e Swift – além do pai dela – jantei na noite de sexta-feira após o adiamento do show de Taylor … e eles jantaram “um bom bife”.

Então, ele se abriu sobre o sábado… falando com Jason sobre como era “elétrico” estar presente no show dela.

Quanto ao grande momento em que Swift cantou sobre ele durante sua apresentação em “Karma”… ele disse que tinha alguma ideia do que estava por vir – mas isso não mudou suas emoções quando “Karma é o cara do Chiefs vindo direto para casa para mim” reverberou pelo estádio.

“Definitivamente, quando ouvi isso sair da boca dela, ainda me chocou e me surpreendeu”, disse ele. “Eu estava tipo, ‘Oh, shhh! Ela realmente acabou de dizer isso! Tudo bem!'”

“Desculpe, Sr. Swift!” ele disse com uma risada.

Travis, é claro, não poderá assistir a outro show do Swift por um tempo – Kansas City agora tem jogos semanais até pelo menos os playoffs… embora dê uma olhada no pod, com certeza parece que os dois pombinhos têm um vínculo forte o suficiente para sobreviver a uma longa distância entre agora e a primavera.