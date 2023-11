Travis Kelce diz que pensa na aposentadoria ‘mais do que qualquer um poderia imaginar’

EUno meio de um período decente de 2023-24 NFL temporada com o Chefes de Kansas City, O veterano tight end Travis Kelce falou sobre a possibilidade de se aposentar, esclarecendo os desafios físicos e emocionais que acompanham uma carreira longa e bem-sucedida no futebol profissional.

Durante uma entrevista reveladora ao Wall Street Journal, conforme relatado pela Sports Illustrated, Kelce compartilhou seus pensamentos sobre a aposentadoria, um assunto que ele admite pensar “mais do que qualquer um poderia imaginar”. Essa introspecção é significativa, vinda de um atleta que esteve no auge de seu esporte. “Essa é a única coisa sobre a qual nunca fui realmente aberto. O desconforto. A dor. As lesões persistentes – as 10 cirurgias que fiz e que ainda sinto todas as cirurgias até hoje”, revelou Kelce. Suas palavras destacam os sacrifícios e as dores muitas vezes ocultos suportados por NFL jogadoras.

Kelce deixou seu legado no jogo

Kelcea carreira com o Chefes tem sido nada menos que lendário. Suas contribuições foram cruciais para o sucesso da equipe, incluindo duas Super Bowl vitórias, vários campeonatos AFC e recordes consistentemente impressionantes. Agora aos 33 anos e refletindo sobre uma jornada de 11 anos na NFL, Kelce é sincero sobre o preço que sua carreira teve em seu corpo, um fator que sem dúvida desempenha um papel em sua contemplação da aposentadoria.

Travis Kelce assume a culpa após dura derrota no MNF: “É a causa do meu desastre”@vgregorian

Apesar desses desafios, KelceO desempenho do jogador em campo continua fundamental, apesar de não ter sido sua melhor campanha até o momento. Fora do campo, KelceA vida de também tem estado em destaque, principalmente no que diz respeito à sua relação com Taylor Swifto que acrescentou outra dimensão ao seu status de celebridade.

Enquanto o Chefes almejar outro Super Bowl, a questão de Kelceo futuro se aproxima. Seus pensamentos sobre a aposentadoria acrescentam uma camada sombria ao que tem sido uma carreira extraordinária. O NFL mundo continuará a seguir Kelce de perto, entendendo que o fim de uma era pode estar se aproximando com KelceA potencial saída do jogo. No entanto, por enquanto, seu foco permanece em contribuir para o Chefes‘ sucesso, com a equipe se preparando para o resto da temporada e esperando recuperar sua forma dominante.