Travis Kelce é chamado de ‘analfabeto’ e ‘idiota’ pelo apresentador de TV que descobriu seus tweets ‘sexistas’

EUAcontece que nem todo mundo está entusiasmado com o relacionamento de Taylor Swift com Travis Kelce. Na verdade, apesar do enorme frenesi dos fãs causado pelo romance florescente das duas estrelas, parece que elas também têm muitos detratores.

Uma pessoa que não ficou impressionada com seu relacionamento é Joy Behar. Behar, que é um dos apresentadores do programa The View, tinha algumas palavras fortes a dizer sobre Kelce durante um dos episódios recentes do programa.

Apresentador de TV chama Travis Kelce de ‘analfabeto’ durante discurso ao vivo sobre seus antigos tweets

Durante o programa, Behar revelou que ela tinha desenterrei alguns dos tweets antigos do Chief e foi longe de ficar impressionado com as opiniões expressas neles pelo jogador da NFL.

“Aqui está um de seus tweets: ‘Droga, as garotas do Clippers têm que ser as garotas que não fazem parte do time do Lakers porque eram todas feias’”, leu o apresentador durante o episódio de quinta-feira.

“Por que as meninas não conseguem esconder a gordura nas costas?” e “Eu sinto que se você quer ser uma líder de torcida, você tem que passar em um teste de beleza. Há muitas líderes de torcida feias por aqui”, foram alguns dos outros tweets que ela leu.

A conclusão de Behar depois de ler o tweet em voz alta foi que Travis era “analfabeto”. Ela até chamou ele de “idiota” e explicou que ela espera que Swift acabe deixando seu novo namorado.

Apesar de suas acusações, alguns dos outros anfitriões defenderam o tight end do Chiefsressaltando que os tweets eram de anos atrás, quando ele estava na faculdade e, portanto, ele deveria ser julgado com muita severidade.