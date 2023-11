Travis Kelce e Patrick Mahomes roubam a cena no hilariante desafio ‘não deixe a bola cair’

Adepois de voar para apoiar Taylor Swift na Argentina por seu esgotamentoConcerto em Buenos Aires, Travis Kelce está agora de volta ao Kansas para se preparar para o Jogo altamente aguardado do Chiefs contra o Philadelphia Eagles. As tensões são altas entre jogadores e torcedores, já que o Os Chiefs procuram repetir a vitória dramática no Super Bowl e os Eagles buscam vingança contra seus rivais.

O desafio hilariante de Travis Kelce e Patrick Mahomes não deixa cair a bola

Parecem estrelas do Chiefs Patrick Mahomes e Travis Kelce estão adotando uma abordagem mais relaxada ao jogo. Na quinta-feira, os dois apareceram como ator e estrela das redes sociais ‘Jakefromstatefarm’s’ último vídeo do Instagram em que Jake desafiou Travis para um desafio de não deixar cair a bola, com Mahomes lançando passes para os dois.

Apesar dos melhores esforços de Jake, era bastante óbvio desde o início que ele não iria vencer um jogador profissional. Isso ficou bastante claro depois que ele não conseguiu receber o segundo passe de Mahomes. Depois de fazer uma nova corrida, o ator conseguiu um total de quatro capturas. Kelce, por outro lado, conseguiu mais que dobrar a pontuação de Jake com nove. Kelce espera replicar algumas de suas capturas épicas no vídeo se os Chiefs quiserem sair com uma vitória contra os rivais do Super Bowl da última temporada.

Os Chiefs e Eagles se enfrentarão no dia 21 de novembro no Lincoln Financial Field.