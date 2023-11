Travis Kelce elogia a ‘genial’ Taylor Swift, ela é ‘alucinante’

Travis Kelce é amor por Taylor Swift é muito mais profundo do que sua aparência e talento musical… a estrela da NFL diz que é fascinado por seu cérebro e aprende coisas novas com ela todos os dias.

O tight end do Kansas City Chiefs falou sobre seu relacionamento com o ícone pop em uma entrevista ao Jornal de Wall Street esta semana… onde ele detalhou como está crescendo pessoalmente com o tempo que passaram juntos.