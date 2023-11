Travis Kelce está furioso com suas performances recentes

Travis Kelceo tight end do Kansas City Chiefs, não mediu palavras ao refletir sobre seu desempenho na derrota de segunda-feira para os Eagles.

Falando no último episódio de seu podcast “New Heights”, Kelce expressou frustração com seu jogo, reconhecendo um fumble crítico e um passe perdido que contribuiu para a derrota do time por 21-17 para o vice-campeão do Super Bowl da última temporada.

“As reviravoltas estão nos matando, os pênaltis estão nos matando absolutamente. Eu tive uma penalidade de retenção, uma queda e um fumble”, Kelce disse ao podcast New Heights.

“Não estou jogando meu melhor futebol agora. Fico irritado toda vez que vou lá.”

Apesar de marcar um touchdown no segundo quarto que colocou brevemente os Chiefs à frente por 14-7, Kelce lutou para relembrar o momento positivo.

“Eu marquei? Eu marquei. Foi a única coisa boa que fiz durante toda a noite”, admitiu.

O jogo sofreu uma reviravolta para Kelce com um fumble crucial na zona vermelha no início do quarto período e um passe perdido na terceira descida pouco antes do aviso de dois minutos.

KelceO desempenho geral de James incluiu sete recepções para 44 jardas e um touchdown, mas foram as quedas incomuns que os fãs acabarão se lembrando.

Travis Kelce sabe que precisa ser melhor

Reconhecendo seu jogo abaixo da média, Kelce foi rápido em reconhecer seus erros imediatamente após os Eagles garantirem a vitória.

“Tenho que ser melhor. Só por não ter jogado no nível que joguei no passado, tenho que ser melhor”, afirmou.

No entanto, ele garantiu aos torcedores que a unidade do time permanece intacta apesar do revés.

“Como uma unidade, ainda estamos juntos e isso é tudo que importa.”

Dirigindo-se ao Reino dos Chefes, Kelce pediu desculpas por não ter apresentado o seu melhor futebol, principalmente no segundo tempo, mas manteve-se otimista quanto ao potencial do time.

Atualmente ocupando o segundo lugar na classificação dos playoffs da AFC, Kelce prometeu aos fãs do Chiefs que trabalhariam para corrigir o rumo de sua temporada, na qual se esperava que chegassem a outro Super Bowl.

“Temos 7-3, sinto que ainda controlamos nosso destino… vamos continuar vindo trabalhar todos os dias”, concluiu.