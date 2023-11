Travis Kelce faz história no Chiefs, mas não pode comemorar com Taylor Swift

Travis Kelce catapultou-se ainda mais para dentro Chefes de Kansas City história no domingo, quando ele quebrou o recorde de todos os tempos de Tony Gonzalez em jardas recebidas com a franquia.

Kansas City derrotou o Golfinhos de Miami 21-14 na Alemanha na manhã de domingo, com Kelce atingindo a marca no meio do jogo.

Porém, não foi uma tarde inesquecível em termos de desempenho individual para o tight end, que na verdade conseguiu apenas três passes durante toda a tarde.

Ele pegou esses passes em um total de 14 jardas, o que foi suficiente para quebrar o recorde estabelecido por Gonzálezembora Andy Reid estava insatisfeito com a forma como os Chiefs foram capazes de utilizar o tight end.

“Não lhe demos a bola o suficiente”, explicou Reid.

Qual foi o recorde de Tony Gonzalez?

Antes do jogo de domingo, Gonzalez recebeu 10.940 jardas e ficou sozinho no livro dos recordes dos Chiefs, mas Kelce agora tem o recorde com 10.941 jardas.

Também não foi uma tarde perfeita fora de campo para Kelce, com a namorada, Taylor Swiftnão estando presente na Alemanha para o jogo contra os Dolphins.

Durante toda a semana espalharam-se boatos de que a cantora americana estaria presente em Frankfurt, gerando complicações no mercado de apostas, visto que Chiefs e Kelce tendem a jogar muito melhor quando Swift está presente.

Depois de evitar perguntas sobre seu paradeiro na coletiva de imprensa pré-jogo, Kelce conseguiu manter o segredo sobre Swift não ter chegado à Alemanha.

Como tal, ele não pôde comemorar com ela depois que a vitória foi confirmada, embora provavelmente possa fazê-lo quando retornar à América do Norte.

Apesar de Taylor Swift Não estando na Alemanha, os organizadores em Frankfurt puderam espalhar um pouco de sua poeira estelar na ocasião, tocando vários de seus sucessos no sistema de PA do estádio antes, durante e depois do jogo.