Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce está mantendo seu relacionamento com uma estrela pop Taylor Swift em segredo, segundo seu irmão Jason Kelce.

Jasãoque inicialmente sugeriu o relacionamento do casal, admitiu que Travis não compartilha mais detalhes com ele após suas divulgações anteriores.

O ‘brilho’ de Travis Kelce desde que ele começou a namorar Taylor SwiftMC

A revelação veio durante a aparição de Jason na transmissão de Thursday Night Football da Amazon Prime.

“Não sei!” Jasão disse.

“Ele não me conta muito agora porque tenho tendência a falar demais.”

Tentando extrair informações

Os fãs esperavam ansiosamente por atualizações sobre o relacionamento de alto nível, mas parece Travis agora está optando por permanecer calado sobre seus planos com Rápido.

“Eu poderia simplesmente dizer merda e ir para algum lugar legal,” Kelce disse ao podcast New Heights.

“Minha pele está ficando muito pálida, então preciso ir para algum lugar ensolarado.”

Na tentativa de extrair informações sobre os planos de seu irmão com Rápido, Jason Kelce tentou restringir possíveis destinos, levando Travis admitir com humor que poderia ir “ao sul do equador”. Ciente de Jasãoas intenções, Travis chorar de rir.

Rápidoum participante regular em Travis Kelcejogos, optou por não voar para a Alemanha para assistir ao Chefes de Kansas City jogar contra o Golfinhos de Miami em Frankfurt.

No entanto, ela viajou de Nova Jersey para Kansas City para passar o Halloween com Kelce. Com Travis tendo uma pausa de duas semanas, é uma oportunidade ideal para ele retribuir o gesto e se juntar a ela na Argentina para a parte sul-americana da turnê.