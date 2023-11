Travis Kelce não sacrificará o futebol por amor: provavelmente não comparecerá ao show de Swift

Travis Kelce parece pronto para se concentrar no Chefes de Kansas Citysobre Taylor Swift’O próximo retorno de ela ao seu ‘Eras Tour’, apesar da franquia de futebol não jogar no próximo fim de semana.

O tight end de 34 anos terá uma semana de folga antes de partir para um Kelce confronto familiar contra o Filadélfia Eaglespara quem seu irmão joga como pivô, na Semana 11.

Kelce sabe claramente o que Águias pode fazer, depois de enfrentá-los no Super Bowl de 2023, e tentará manter seu corpo em ótimas condições contra o time que só foi derrotado uma vez em nove partidas nesta temporada.

Isso poderia ser um ponto de tensão entre o par? Há problemas no paraíso? Muito simplesmente, não. Acontece que o jogador de futebol gosta de manter as semanas de folga livres de planos para poder manter sua carreira no caminho certo.

O ‘brilho’ de Travis Kelce desde que ele começou a namorar Taylor SwiftMC

“[I] nunca gosto de planejar coisas [on bye weeks]”, Kelce disse em seu podcast New Heights. “Você simplesmente não sabe o quão saudável será ou como se sentirá se está ganhando ou perdendo”,

“Eu definitivamente tenho o futuro em mente e preciso acertar esse corpo. Não estou tentando sair e sair por aí se estivermos aqui perdendo.”

Chiefs vencem na Semana 9

Depois de uma derrota chocante para os humildes Denver Broncos na oitava semana, o Chefes não perdeu tempo em revidar seus rivais da NFL em 5 de novembro.

Eles derrotaram o Golfinhos de Miami 21-14 no Arrowhead Stadium, no Kansas, apesar de ter perdido 14 pontos no terceiro quarto, em um verdadeiro teste de coragem do time.

O Golfinhos também não foram fáceis, eles entraram no jogo com um recorde de 6-2 e a liderança da AFC East, algo que mantiveram após a derrota.

Portanto, foi uma declaração forte por parte Kelcedo lado, embora o tight end tenha sido praticamente excluído do jogo. Ele fez três recepções para apenas 14 jardas e nenhum touchdown, apesar de Patrick Mahomes arremessando para 185 jardas.