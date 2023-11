Travis Kelce passará o Dia de Ação de Graças sozinho enquanto Taylor Swift ainda está em turnê pela América do Sul

Travis KelceOs planos de férias da família foram revelados por sua mãe, Donna, em uma entrevista recente. Donna, que não é uma cozinheira habilidosa, planeja fazer rolinhos de canela e optar por presunto em vez de peru.

Travis, passando o Dia de Ação de Graças sozinho como Taylor Swift está no Brasil, compartilhou que estará festejando no KFC. Jason Kelceirmão de Travis, o convidou para o Dia de Ação de Graças, destacando os hábitos alimentares exigentes de Travis e as lutas anteriores para terminar as refeições.

“[Cinnamon rolls] são sempre meus favoritos, meus favoritos”, disse Donna. “Só posso fazer isso alguns [of] vezes por ano porque são muito açucarados. Então temos pãezinhos, muffins, biscoitos, coisas assim.”

A família Kelce gosta de atividades como quebra-cabeças, jogos de tabuleiro e videogames Mario Bros.

“Se você quiser fazer uma viagem rápida, será bem-vindo em casa”, observou Jason. “Teremos bastante comida.”

Não vou passar férias com Swift

Embora houvesse rumores de que Travis passaria o Dia de Ação de Graças com Taylor Swift, ela estará na América do Sul para sua Eras Tour. Travis teria sido um apoio significativo para Swift durante um período desafiador, quando uma fã faleceu em seu show no Brasil.

“Ela está muito grata”, relatou o US Weekly. “A família dela esteve lá, mas é diferente ter um namorado em quem se apoiar.”