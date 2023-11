Travis Kelce prova seu apoio a Taylor Swift ao ser visto em Buenos Aires para um show

Dapesar de ser criticado por possivelmente sair para Argentina em sua semana de despedida, Travis Kelce seguiu seu coração e acabou de ser visto em Buenos Aires antes de Taylor Swift Concerto ‘Eras ​​Tour’ na noite de sexta-feira. Imagens de paparazzi começaram a invadir a web quando Travis Kelce saía de seu hotel e se dirigia para um local desconhecido na cidade sul-americana. Na noite de quinta-feira, já havia indícios de que Kelce havia feito a viagem, apesar de ter sido aconselhado a não fazê-lo. Claramente, isso prova que ele está fortemente envolvido com a popstar, já que ele não se importa em fazer uma longa viagem para a cidade onde Swift está há dias se preparando para iniciar sua etapa internacional ‘Eras ​​Tour’.

A música Labyrinth de Taylor Swift que os fãs decidiram Travis Kelce

Quando lhe perguntaram quais eram seus planos para a Bye Week, Travis Kelce deixou claro que iria malhar na academia e preparar seu corpo para o jogo do Kansas City Chiefs na próxima semana. Embora ele nunca tenha mencionado que não iria ao show de Taylor Swift na América do Sul. Dado que a popstar demonstrou enorme apoio ao comparecer a vários jogos da NFL, era justo que Travis Kelce fizesse um esforço para mostrar a Taylor o mesmo nível de apoio. Ele estará nos bastidores do show assistindo seu namorado se apresentar para milhares de pessoas. O Daily Mail foi quem soube da chegada de Travis Kelce à Argentina antes de todo mundo.

O que isso significa para o relacionamento de Taylor Swift e Travis Kelce?

O nível de apoio que esses dois têm um pelo outro no início do relacionamento é um indicador de que todos estão envolvidos nesse relacionamento. Ambos os lados são amplamente aceitos como o casal de celebridades mais interessante da América e as pessoas querem que eles tenham sucesso. Este passo que Travis Kelce acabou de dar ao visitar Taylor até a Argentina deve ser uma prova mais do que suficiente de que eles querem que o relacionamento vá até o fim. Mas, como dizem, é melhor dar passos de bebê do que apressar as coisas. Os fãs ficam divididos quando discutem se esse relacionamento está fadado ao fracasso ou ao florescimento. Qual é a sua opinião sobre isso?