Travis Kelce revela seus planos para a Bye Week: Ele está visitando a ‘Eras ​​Tour’ de Taylor Swift?

Óninguém pensaria que em meio Travis Kelce romance recente com Taylor Swift, ele estaria disposto a usar o Chefes de Kansas City‘ próxima Bye Week para visitá-la durante a viagem sul-americana do ‘Turnê Eras’. Entretenimento hoje à noite informou que o jogador tinha planos de viajar para a Argentina e estar com a namorada para apoio. Afinal, Taylor Swift apoiou Travis Kelce aparecendo para seu Chefes de Kansas City jogos. Mas antes de mais nada, Travis é um atleta profissional e precisa manter o foco durante a temporada. Bye Week precisa ser para ficar no topo do jogo e também em boa forma. Em um recente ‘Novas alturas‘episódio de podcast, Jason Kelce perguntou a Travis quais são seus planos para a Bye Week.

Travis Kelce sugere uma escapadela romântica de semana de despedida com Taylor SwiftParker Johnson

O Chefes não jogará contra este mês até 20 de novembro, o que significa que Kelce terá muito tempo livre para fazer o que quiser. Inicialmente, Travis disse a Jason que ele não gosta de planejar coisas. Mas ele também disse algo politicamente correto que todos os fãs dos Chiefs vão adorar ouvir. Atualmente, o time está com 7-2 nesta temporada e parece forte tanto no ataque quanto na defesa. Aqui está o que Travis disse sobre seus planos para Tchau semana: “Você simplesmente não sabe o quão saudável você vai ser ou como você vai se sentir se está ganhando ou perdendo. Eu não estou tentando sair e sair por aí se estivermos fora aqui perdendo. Quero ficar o mais saudável possível indo para o maior jogo… do calendário. Definitivamente, tenho o futuro em mente e preciso acertar esse corpo. “

Esta decisão poderia afetar seu relacionamento com Taylor Swift?

A menos que Taylor Swift não entende que ela está namorando um atleta profissional, o relacionamento deles deve ficar bem se ele não a visitar durante o ‘Turnê Eras‘perna internacional. No próximo fim de semana, Swift inicia esta parte de sua turnê em Argentina em 9 de novembro. Mas ela não deveria entender como é namorar um atleta profissional, Taylor Swift e Travis Kelce relacionamento pode estar fadado ao fracasso. Desde que os dois começaram a se tornar públicos em setembro, as pessoas têm trollado o relacionamento dizendo uma nova Taylor Swift O golpe de desgosto está cozinhando. Esse relacionamento funcionará ou esses dois não funcionarão juntos?