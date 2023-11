Travis Kelce se junta à celebração do Dia de Ação de Graças de Patrick Mahomes em meio à turnê sul-americana de Taylor Swift

Chefes de Kansas City estrela Travis Kelceatualmente sem namorada devido a Taylor Swift Turnê sul-americana, foi recebida calorosamente na casa do companheiro de equipe Patrick Mahomes para um pré-Ação de Graças “Ação de Amizade” celebração.

Brittany Mahomesesposa do Chefes quarterback, compartilhou um vislumbre da noite festiva no Instagram, postando um pequeno clipe mostrando a confraternização aconchegante. A configuração apresentada Patrício camisetas emolduradas adornando as paredes, criando um ambiente com temática de futebol.

Momento adorável de Sterling Mahomes destaca Mahomes-Kelce FriendsgivingParker Johnson

No vídeo, Kelcevestindo boné e suéter vermelhos, foi flagrado tomando uma bebida e participando de conversa leve em meio a um elaborado Configurável.

A câmera girou para um lugar especial cenário adornado com um rolamento de cartão da Bretanha nome e uma nota sincera que começava com a palavra “Grato.”

“Friendsghiving” na casa dos Mahomes

O “Ação de Amizade” extravagância aconteceu na noite de sábado e refletiu da Bretanha atenção aos detalhes. Uma longa mesa adornada com cores de outono arranjos florais preparar o cenário para a reunião.

Cada participante teve seu configuração personalizadacompleto com um cartão de visita e uma nota expressando gratidão.

O Mahomes’ residência exibida NFL recordações, incluindo duas Troféus Lombardi, prêmios NFL MVPe camisas do Kansas City Chiefs, enfatizando o legado futebolístico da família.

Travis Kelce fez questão de participar da comemoração, proporcionando uma presença alegre no encontro. Enquanto isso, namorada Taylor Swift estava notavelmente ausente enquanto ela continuava sua turnê em América do Sul.

Enquanto ambos Travis e seu irmão Jason Kelce do Filadélfia Eagles não estão programados para jogar Dia de ação de graçasa mãe deles, Donna Kelcesugeriu planos de férias não convencionais.

Dona mencionou estar em Filadélfia para Travis’ jogo no seguinte Domingomantendo as celebrações da família únicas.

Onde Taylor estará nesta segunda à noite?

Enquanto isso, Taylor Swift enfrentou um revés em sua agenda de turnê após remarcar um show em Rio de Janeiro devido a temperaturas extremas. A decisão veio após um trágico incidente em que um fã de 23 anos faleceu de exaustão pelo calor durante Sexta-feira desempenho.

Expressando profunda tristeza, Rápido postou uma mensagem sincera no Instagram, lembrando do fã como “incrivelmente bonito” e expressando choque com o perda inesperada.

O remarcado data da turnê impede Rápido de assistir ao jogo de segunda-feira em Cidade de Kansasonde seus pais devem se encontrar Kelce’s pais. Com ambas as equipes apresentando registros impressionantes, o Kelce e Rápido as famílias permanecem diplomaticamente caladas sobre sua lealdade nos dias de jogo.