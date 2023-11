Travis Kelce se mantém firme enquanto os repórteres tentam induzi-lo a atacar os Chiefs WRs: ‘Meu desastre’

Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce assumiu toda a culpa pela derrota do time na Semana 11 para o Filadélfia Eagles no Arrowhead Stadium, apesar dos repórteres claramente tentarem induzi-lo a atacar os wide receivers por suas múltiplas quedas.

Kelce, 34, concentrou-se em seu fumble na zona vermelha que acabou virando a maré a favor de Philly. Quando os repórteres novamente insistiram em fazê-lo culpar outra pessoa, ele os atacou levemente.

Travis Kelce assume a culpa após dura derrota no MNF: “É a causa do meu desastre”@vgregorian

“Acabei de mencionar as reviravoltas no segundo tempo”, disse Kelce. “Acabei de mencionar as bandeiras. Tudo pode ser consertado. Só precisamos fazer isso.”

Os Chiefs lideram a liga em passes perdidos. Os recebedores tiveram algumas quedas importantes contra os Eagles, especialmente Márquez Valdés-Scantling na zona vermelha na reta final do jogo.

Kansas City não marcou no segundo tempo nos últimos três jogos e agora tem um recorde de 7-3.

Travis Kelce não se importa em jogar contra os Eagles

Kelce também foi direto ao dizer que o confronto dos Eagles não significa nada mais do que outros jogos, apesar de seu irmão jogar do outro lado.

Philly agora tem um recorde de 9-1 pela segunda temporada consecutiva e parece Super Bowl concorrentes apesar das lutas visíveis.

Quarterback dos Águias Jalen dói arremessou apenas 150 jardas e zero touchdowns em 14 de 22 passes completos na vitória contra o Chiefs.

Mesmo que Travis estivesse claramente irritado com a derrota, ele brincou com seu irmão Jasão enquanto dizia olá no campo.