Travis Kelce sob escrutínio: ele está realmente apaixonado por Taylor Swift?

Tele floresce o relacionamento entre a estrela da NFL Travis Kelce e sensação pop Taylor Swift é o assunto dos Estados Unidos no momento.

Mas embora muitos inicialmente tivessem reservas quanto ao Chefes de Kansas City estrela sobre sua capacidade de ser o namorado ideal para Swift, ele está lentamente conquistando o público devido ao seu comportamento em relação a ela e às suas palavras sobre ela.

Swift é vista como a namorada da América, então qualquer novo relacionamento que ela inicia atrai um grande destaque. Agora, Kelce parece estar mudando a maré das críticas devido à sua boa natureza ao seu redor.

“Eu nunca fui um homem de palavras… Estar perto dela, ver o quão inteligente Taylor é, tem sido alucinante. Estou aprendendo todos os dias”, afirmou ele recentemente.

Travis e Jason Kelce dão crédito aos fãs de Taylor Swift pelo sucesso no topo das paradasParker Johnson

“Nunca namorei ninguém com esse tipo de aura. Não estou fugindo de nada disso.”

Conquistando o público

Em um artigo do Daily Beast, Helen Holmes escreve sobre como Kelce foi inicialmente visto como um atleta um pouco “burro” que não tinha a capacidade de segurar uma pessoa da estatura de Swift.

“Para entender Travis Kelce, é crucial investigar o que as pessoas parecem estar consistentemente errando sobre ele, e tanto detratores quanto fãs estão trabalhando sob o mesmo equívoco: que ele é um himbo. Se não entendo as gírias millennials, o consenso geral é que esse cara não é muito inteligente”, escreveu Holmes.

“Mas Travis Kelce, como todas as pessoas claramente conhecedoras da mídia aos olhos do público, quase certamente tem prática em usar equívocos comuns em seu benefício. Você seria perdoado por confundi-lo, uma pessoa de olhos calorosos e sorriso bobo com o comportamento de um labrador retriever pateta e o guarda-roupa de um rapper com afinidade com Bob Esponja Calça Quadrada que também se vestia no escuro, para uma lâmpada fraca.”

Agora, porém, diz-se que Kelce está mudando de opinião com seu caso de amor público com a cantora.

“Na verdade, existe um vasto ecossistema de usuários de mídia social para os quais postar sobre o relacionamento entre Swift e Kelce não é apenas um hobby, mas uma vocação de tempo integral”, acrescenta Holmes.

“É como se, a cada novo beijo, grito emocionante e demonstração pública de afeto, sua fé coletiva no amor verdadeiro estivesse sendo restaurada. Em um mundo devastado por aplicativos de namoro de merda e um desfile de conexões ruins, isso não é pouca coisa.

Num artigo de opinião da CNN, é mencionado um sentimento semelhante relativamente a esta mudança de discurso.

“Não afirmo saber o que está acontecendo a portas fechadas com Swift e Kelce, mas o que sei é que seja o que for, está trazendo alegria para algumas pessoas – e eu faço parte disso”, escreveu Lisa Respers France.

Nunca seria fácil para Kelce para manter uma imagem ‘perfeita’ ao namorar uma das pessoas mais famosas do mundo, mas ele certamente está ganhando mais respeito com o passar do tempo.