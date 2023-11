Travis Kelce tem Taylor Swift ao seu lado… mas ainda não é tão popular quanto Patrick Mahomes

Dapesar de seu relacionamento com Taylor Swift colocando-o sob os holofotes globais e aumentando significativamente sua popularidade, especialmente entre aqueles que não estão familiarizados com a NFL, Travis Kelce ainda não superou a proeminência de seu nas redes sociais Chefes de Kansas City companheiro de equipe Patrick Mahomes.

Tal como está, Mahomes comanda um número impressionante de seguidores de seis milhões no Instagram, enquanto Kelce fica um pouco atrás, com 4,6 milhões de seguidores.

Para algum contexto extra, lenda da NFL Tom Brady possui impressionantes 14,5 milhões de seguidores na plataforma, então Kelce ainda tem algum caminho a percorrer.

Travis Kelce é questionado se ele está apaixonado por Taylor Swift… e esta foi sua resposta

Como Taylor Swift aumentou a popularidade de Travis Kelce

Embora os números possam não colocá-los no auge da hierarquia da mídia social, vale a pena notar que, dentro do cenário atual dos jogadores da NFL, Mahomes e Kelce reinar no topo.

Sua habilidade em campo, juntamente com Kelceconexão de alto perfil com Rápidoadiciona uma camada intrigante à sua dinâmica de mídia social.

“Está rapidamente ficando mais sério”, disse uma fonte à People sobre o romance entre Kelce e Rápido.

“Eles compartilham uma forte ética de trabalho e têm um grande apreço pela vida e por suas carreiras, além de fortes laços familiares e valores.”

Travis Kelce se juntará a Taylor Swift em turnê

Como Taylor Swift se prepara para a próxima etapa de sua bem-sucedida The Eras Tour na América do Sul, Travis Kelce está supostamente fazendo planos para se juntar a ela na estrada.

Com a temporada da NFL em pleno andamento e o Chefes de Kansas City fazendo uma pausa na semana 10, Kelce pretende acompanhar Swift a Buenos Aires, Argentina, de 9 a 11 de novembro.

Esta decisão permite que o casal passe algum tempo junto em meio a suas agendas lotadas, apesar dos desafios da temporada da NFL e Rápidocompromissos de turnê.

Também pode aumentar ainda mais o número de seguidores do tight end nas redes sociais, se ele for visto com o cantor neste local exótico.