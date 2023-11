TRE PA vai participar do concurso unificado; confira vagas!

Vagas do concurso unificado são para cadastro reserva e imediatas

Mais um órgão aderiu ao concurso unificado. Desta vez, o TRE PA decidiu entrar para este edital coletivo.

Ficou interessado em saber mais detalhes? Veja a seguir sobre o concurso unificado

TRE PA Adere ao Concurso TSE Unificado: 2 Vagas Ofertadas

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE PA) decidiu participar do Concurso TSE Unificado, disponibilizando 2 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para cargos de analista e técnico judiciário.

Especialidades Ofertadas no Concurso unificado

Técnico Judiciário – Especialidade Agente da Polícia Judicial: 2 vagas + cadastro reserva;

Técnico Judiciário – Especialidade Programação de Sistemas: Cadastro Reserva;

Analista Judiciário – Especialidade Contabilidade: Cadastro Reserva;

Analista Judiciário – Área Judiciária: Cadastro Reserva.

Motivação da Participação do TRE PA no Concurso TSE Unificado:

Apesar da prorrogação do último concurso até agosto de 2024, o TRE PA optou pela adesão ao TSE Unificado, considerando a iminente conclusão da lista de aprovados. Veja mais sobre o concurso unificado.



Você também pode gostar:

Alocação e Possibilidade de Aproveitamento

Os candidatos selecionados terão a oportunidade de escolher localidades disponíveis, conforme critérios estabelecidos no edital. Destaca-se a possibilidade de aproveitamento em outros órgãos da Justiça Federal, respeitando a ordem de classificação e a localidade escolhida.

Concurso TSE Unificado

O aguardado Concurso TSE Unificado, com edital previsto para breve, contemplará 500 vagas imediatas, além de cadastro reserva, nas áreas de Técnico e Analista Judiciário. As remunerações serão atualizadas em fevereiro de 2024 e 2025, variando conforme os cargos e anos de carreira.

Situação Atual: Comissão Formada

A comissão organizadora do Concurso TSE Unificado já está formada, indicando avanços no processo preparatório.

Número de Vagas

Estima-se que o concurso disponibilizará cerca de 500 vagas imediatas, além de oportunidades para formação de cadastro reserva. Veja mais sobre o concurso unificado.

Cargos Ofertados: Técnico e Analista Judiciário

Os cargos disponíveis serão para as áreas de Técnico e Analista Judiciário, abrangendo diferentes especialidades e níveis de qualificação.

Salários: Até R$ 16.035,69

Os salários oferecidos variam conforme o cargo e a progressão na carreira, alcançando o valor máximo de R$ 16.035,69, proporcionando uma remuneração competitiva aos aprovados.

Previsão para o Edital

Ainda não há uma data específica para a publicação do edital, mas a formação da comissão sinaliza que o processo está em andamento. Os candidatos devem ficar atentos para as próximas atualizações sobre o concurso

Sobre o TRE PA

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) é uma instituição fundamental para a dinâmica política do estado. Sua atuação abrange desde a organização e supervisão das eleições até o julgamento de questões eleitorais e a manutenção do cadastro eleitoral. Como parte da Justiça Eleitoral, o TRE-PA desempenha um papel crucial para garantir a transparência e a legitimidade do processo democrático.

Uma das principais responsabilidades do tribunal é a condução das eleições para cargos como presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Isso envolve desde o registro de candidaturas até a apuração dos votos e a proclamação dos resultados.

Além disso, o TRE-PA atua no julgamento de processos relacionados a irregularidades eleitorais, propaganda eleitoral e outros temas vinculados ao processo eleitoral. A gestão do cadastro eleitoral é outra tarefa crucial, garantindo a precisão e a atualização das informações dos eleitores.

Outras funções

O tribunal desempenha um papel educativo ao treinar os mesários que trabalharão nas seções eleitorais, contribuindo para a eficiência e transparência do processo. Sua atuação vai além, fornecendo orientação jurídica relacionada às regras e normas eleitorais.

Preparar-se para concursos antes do edital pode ser desafiador, mas é uma estratégia eficiente para sair na frente da concorrência. Aqui estão algumas dicas valiosas para otimizar seus estudos nesse período: