Treinador: A saga de Conor McGregor USADA foi ‘muito estranha’, sente que a frustração de McGregor é justificada

O técnico de longa data de Conor McGregor, John Kavanagh, permanece perplexo sobre como o ex-campeão de duas divisões acabou sendo o ponto focal do confuso divórcio do UFC com a USADA.

“Eu não entendi nada disso”, disse Kavanagh esta semana em A hora do MMA. “Essa foi muito estranha. Eu teria entendido se, digamos, o UFC fosse abandonar a USADA no final do ano, e aí houvesse um boato, ou nem um boato, tipo um anúncio – o Conor vai lutar no dia 15 de janeiro, algo assim. Dava para entender que a USADA ficou chateada e disse: ‘Ah, então foi por isso que ele nos deixou.’ Nunca houve conversa [of that].

“Só se falava em ‘OK, primeiro [drug-testing] a amostra foi entregue há algumas semanas, quando foi, e avançando seis meses, estamos em abril. Era só disso que se falava. Então, quando vi essas declarações da USADA – e quero dizer, vocês aqui [in the United States] são tão litigiosos e tudo mais – eu pensei, por que você está [doing this]? Parece muito, não sei, mal-intencionado ou algo assim. É como, pelo menos esperar o UFC tentar quebrar a regra, tentar trazê-lo mais cedo, ‘Oh, estamos com uma nova empresa agora, então vamos reiniciar e ele estará lutando em janeiro ou fevereiro.’ Mas eles nunca o fizeram. Então, por que você diria que eles estão tentando fazer algo quando não estão? Não sei.”

O UFC e a USADA se separaram em outubro passado, encerrando uma parceria de testes de drogas que começou em 2015 e agora durará até o final de 2023. Quando a notícia da separação foi divulgada pela primeira vez, o CEO da USADA, Travis Tygart, afirmou que o relacionamento entre as duas partes tornou-se “insustentável dadas as declarações feitas pelos líderes do UFC e outros questionando a posição de princípio da USADA de que McGregor não poderia lutar sem estar no grupo de testes por pelo menos seis meses”. Em resposta, o diretor de negócios do UFC, Hunter Campbell, repreendeu veementemente o que chamou de afirmações “nojentas” e “perturbadoras” de Tygart.

Campbell ameaçou com ação legal contra a USADA pelas declarações de Tygart e exigiu que a USADA emitisse um pedido formal de desculpas devido ao que Campbell descreveu como “deturpações materiais” feitas por Tygart – um pedido de desculpas que nunca veio. Campbell e o czar dos testes de drogas do UFC, Jeff Novitzky, também anunciaram planos de parceria com a Drug Free Sport no início de 2024 para continuar o programa de testes de drogas e antidoping do UFC, com o ex-agente do FBI George Piro selecionado para liderar o programa como independente. administrador.

Na mesma conferência de imprensa, Campbell disse que McGregor estava “muito chateado” pela forma como a USADA o retratou nas suas declarações, e Kavanagh pode perceber porquê.

“Eu concordo com ele”, disse Kavanagh. “Ele ficando chateado, dizendo: ‘Eu tenho a porra [USADA] jaqueta [for surpassing drug-testing milestones], Estou esperando e ansioso para lutar em abril.’ Tipo, nunca se falou em tentar contornar essa regra. Então, muito estranho.”

McGregor voltou oficialmente ao grupo de testes de drogas do UFC em 8 de outubro e recentemente apresentou seus primeiros testes de drogas desde sua reentrada. Ele estará elegível para competir novamente em 8 de abril de 2024, mas ainda há muita incerteza sobre sua possível data de retorno. Kavanagh disse na segunda-feira que McGregor está “muito frustrado” depois que o UFC o informou que sua data inicial de retorno em abril foi adiada para “o verão” de 2024.

McGregor está ansioso há meses em entrevistas para ter sua data de retorno oficialmente registrada. Um entusiasmado McGregor queixou-se aos repórteres em outubro de que foi “mantido da minha vida há quase três anos”. Muitos questionaram a sinceridade e as motivações de McGregor, considerando sua idade (35) e a vasta riqueza que ele já acumulou em sua carreira nos esportes de combate, mas Kavanagh disse que teve essas conversas com a estrela.

“Sim, eu tenho, e é mais ou menos como o que Volk disse. Acho que há certas pessoas neste planeta que foram construídas para viver nesse ambiente”, disse Kavanagh.

“É para isso que ele foi projetado. Para o bem ou para o mal, ele é assim. E ele precisa disso de alguma forma. Ele ama isso. Ele gosta disso. E não é para sempre. Ele é o que é agora, com 30 e poucos anos – não será nos próximos 20 anos, mas talvez ainda haja alguns anos e algumas coisas que ele ainda queira alcançar e fazer. Você sabe, ele vai piscar, terá a minha idade e estará olhando para trás: ‘Talvez eu pudesse ter lutado mais algumas vezes.’ Se você gosta de jogar golfe, você quer jogar golfe. Se você gosta de fazer MMA, você quer fazer MMA.”