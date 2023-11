Trey Ogden revela como assumiu uma ‘carga de trabalho enorme’ como treinador e lutador após a suspensão de James Krause no UFC

Os lutadores normalmente tentam eliminar o máximo de distrações possível quando se preparam para competir, mas não inclua o peso leve do UFC, Trey Ogden, nesse grupo.

A poucas semanas de seu confronto no UFC Vegas 82, Ogden estava voando meio mundo para encurralar Mike Breeden em Abu Dhabi, porque essa é a responsabilidade que ele assumiu no ano passado. Essa viagem aconteceu depois que Ogden também esteve na frente e no centro de uma luta envolvendo Garrett Armfield em Cingapura, em agosto, bem como uma viagem relativamente rápida a Las Vegas para encurralar Miles Johns em setembro.

Se tudo isso parece muita coisa acontecendo para alguém que se prepara para sua própria luta em novembro, bem, é.

Mas essa foi apenas a posição que Ogden aceitou depois que seu treinador e mentor de longa data, James Krause, foi banido do esporte devido ao seu suposto envolvimento em um escândalo de apostas que abalou o UFC.

“O ano passado foi uma loucura”, disse Ogden ao MMA Fighting. “Porque na mesma semana em que tudo estava acontecendo [with James being banned] e tive que reformular a marca da minha academia. Foram três Glory MMA’s e eles formaram um triângulo em torno de Kansas City. James Krause tinha o original, Zack Cummings tinha um ao norte do rio Missouri e o meu ficava ao sul do rio Missouri, no lado do Kansas. Tive que reformular a marca da minha academia e cuidar de tudo isso na mesma semana em que minha primeira filha nasceu.

“Isso foi selvagem, então o ano inteiro foi selvagem. Estou me adaptando a ser pai e meu time de luta é um pouco maior do que era e perdi meu treinador. É difícil entender toda essa situação. Levei muito tempo até parar de pensar nisso. Eu ainda penso sobre isso. Ninguém previu isso.

Como parte do edital do UFC, os lutadores não podem mais se associar a Krause de forma alguma – isso inclui usá-lo como treinador ou treinar em sua academia. Como resultado, Krause fechou a Glory MMA and Fitness, academia que abrigava dezenas de veteranos do UFC, incluindo Ogden, sempre que ele se preparava para uma luta.

O nome de Krause tornou-se tão tóxico que Ogden foi até forçado a mudar o nome de sua academia, ou teria sido eliminado do elenco do UFC.

“Disseram-me que mesmo que James não estivesse mais associado à minha academia, se se chamasse Glory MMA, estou fora”, revelou Ogden.

Felizmente, Ogden já havia começado a trabalhar em um currículo próprio que adotou como nome de academia – Marathon MMA – e de bom grado abriu suas portas para muitos dos amigos e companheiros de equipe que também foram desalojados quando o Glory MMA fechou.

É claro que Ogden ainda teve que lidar com um problema muito mais pessoal porque a suspensão de Krause significava que ele não poderia mais treinar nenhum de seus lutadores em nenhuma função. Isso significava que Ogden teria que cortar completamente os laços ou arriscar sua própria expulsão do UFC.

Felizmente, Ogden tinha muita experiência à medida que avançava, mas admite que a sombra de Krause sempre pairará sobre sua carreira porque essa influência foi muito profunda.

“Estou muito grato pelo tempo que passei com James”, disse Ogden. “Ele me ensinou muito sobre a vida. Ele me ensinou muito sobre luta. Ele me ensinou muito sobre artes marciais. Ele também me ensinou como fazer das artes marciais uma verdadeira profissão e ganhar a vida com isso. Ele foi o único exemplo real que tive de alguém fazendo isso na época. Estou muito grato pelo tempo que passei com ele.

“Tive uma década com Krause. Então, sem ele agora, sua voz ainda está na minha cabeça. Eu o ouço. Eu sei o que ele diria sobre tudo. Pelo menos eu tive meu tempo integral. Eu fiz uma década inteira com ele. Tirei muitas notas muito boas. Eu sou um bom aluno. Portanto, conheço todo o currículo do Glory manualmente. Não tê-lo presente no dia do jogo é obviamente um ajuste, mas é o que é.”

Embora Ogden já possuísse sua própria academia antes da saída de Krause, ele assumiu um papel muito maior como treinador, especialmente com vários lutadores do UFC treinando sob seu guarda-chuva.

É por isso que Ogden não piscou quando chegou a hora de viajar para Cingapura ou Abu Dhabi, quando alguns de seus rapazes tinham lutas marcadas. Pode parecer uma má ideia, considerando que ele tem sua própria carreira para se concentrar, mas Ogden diz que o dia tem muitas horas e ele aproveita ao máximo todas elas.

“Ainda tenho o mesmo cronograma de treinamento”, disse Ogden. “cDou três aulas por dia, às vezes quatro. Uma aula particular pelo menos uma vez por dia com meus rapazes e ainda tenho tempo para treinar mais que a maioria desses lutadores. Eu ainda treino mais do que esses outros caras. A maioria desses caras pensa que está buscando a vida, mas não está. Eles trabalham meio período em tudo. Estou em tempo integral em tudo que faço.”

Ogden espera que chegará um momento em que sua carreira na jaula chegará ao fim e o coaching se tornará seu trabalho de tempo integral, mas isso não é agora.

Se o ano passado lhe ensinou alguma coisa, é que o mundo não vai parar de girar só porque sua vida passou por mudanças tão dramáticas que ele aprendeu a apertar o cinto e se preparar para o impacto.

“É uma carga de trabalho enorme”, disse Ogden. “Eu vejo isso como uma guerra. Soldados morrem todos os dias e a guerra continua. Você tem que manter o foco. Ainda tenho contrato com o UFC. Essa é uma missão perigosa. Tenho que manter o foco.”