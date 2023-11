TRF2 divulga novas informações sobre concurso público

A expectativa é de que a publicação do novo edital do TRF2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) saia dentro dos próximos meses. Trata-se de Tribunal que tem sede nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Portanto, o próximo passo deve ser a contratação da banca examinadora, que ficará responsável pelas inscrições, aplicação das avaliações e divulgação dos resultados finais do processo seletivo.

Assim, as etapas necessárias para a realização da seleção devem caminhar dentro dos próximos dias. Nesse sentido, é importante lembrar que o pregão eletrônico está agendado para acontecer durante o dia 16 de novembro.

O evento tem o objetivo de analisar as propostas que as empresas interessadas em organizar o novo concurso do TRF2 enviarão.

Então, ocorrerá a escolha da banca para, em seguida, ocorrer a publicação do edital, iniciando oficialmente os prazos da seleção.

A expectativa é de que a publicação do edital do novo concurso ocorra até o fim deste ano de 2023. Então, suas etapas avaliativas devem se dar em março de 2024, de acordo com o cronograma do projeto básico.

Como foi o último concurso do TRF2?

Até o momento, o conteúdo do novo processo seletivo do Tribunal ainda não foi publicado. Contudo, aqueles candidatos que possuem o interesse de se preparar podem se basear no último certame do órgão.

Nesse sentido, a última seleção do TRF2 aconteceu no ano de 2016, tendo como banca examinadora o Instituto Consulplan.

O último edital aberto contou com oferta de oportunidades para a formação de cadastro de reserva para as carreiras de técnico e analista judiciário. Portanto, há a expectativa de que o próximo certame tenha algumas características semelhantes ao anterior.

Além disso, em 2016, a avaliação dos candidatos foi por meio de:

Provas objetivas;

Redação;

Prova prática; e

Estudo de caso.

No entanto, é importante lembrar que apenas as provas objetivas se destinaram a todos os cargo. No caso das demais etapas, estas se destinaram apenas a algumas funções.

Na época, a avaliação objetiva contou com questões sobre os seguintes temas:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico e Matemático (alguns cargos);

Noções de Direito;

Noções de Sustentabilidade e Acessibilidade;

Conhecimentos específicos.

É possível, então, que o próximo concurso tenha uma estrutura semelhante.

Quais áreas estarão no próximo concurso?

O TRF2 publicou o projeto básico do concurso, ou seja, um documento que funciona como um espelho do edital. Assim, já é possível saber algumas informações sobre a seleção como, por exemplo, quais serão os cargos e suas áreas.

O concurso deverá contar com vagas para Técnico Judiciário e para Analista Judiciário, ambas funções que exigirão nível superior.

Estas, então, se dividirão em áreas específicas.

Além disso, todas as vagas do processo seletivo são para o preenchimento do quadro de servidores efetivos do TRF2 das seções do Rio de Janeiro (SJRJ) e do Espírito Santo (SJES).

Técnico judiciário

O cargo de Técnico Judiciário do TRF2 contará com as seguintes áreas:

Agente da polícia judicial: nível superior e carteira nacional de habilitação;

Contabilidade: nível superior e registro no conselho regional da classe.

Enfermagem: nível superior; registro no conselho e dois anos de experiência como técnico de enfermagem;

Informática: nível superior; cursos de programação de sistemas que totalizem, no mínimo, 180 horas/aula, ou curso técnico em informática;

Sem especialidade: nível superior em qualquer área;

Telecomunicações e eletricidade: nível superior em qualquer área.

Analista judiciário

O cargo de Analista Judiciário do TRF2 se divide nas áreas de:

Arquitetura: nível superior na área e registro no Conselho Regional correspondente.

Arquivologia: nível superior na área e registro na Delegacia Regional do Trabalho;

Contadoria: nível superior na área e registro;

Enfermagem do Trabalho: nível superior na área; pós-graduação em Enfermagem do Trabalho; registro e dois anos de experiência;

Enfermagem: nível superior na área; registro e dois anos de experiência;

Engenharia Civil: nível superior na área e registro;

Engenharia Elétrica: nível superior na área e registro;

Engenharia Eletrônica: nível superior na área e registro;

Engenharia Mecânica: nível superior na área e registro;

Estatística: nível superior na área e registro;

Informática (Desenvolvimento): nível superior e certificado de especialização em Tecnologia da Informação ou curso superior de Informática;

Informática (Infraestrutura): nível superior e certificado de especialização em Tecnologia da Informação ou curso superior de Informática;

Medicina Clínica: nível superior em Medina; residência ou título de especialista na área; registro e dois anos de experiência profissional na especialidade;

Medicina do Trabalho: nível superior em Medina; residência ou título de especialista na área; registro e dois anos de experiência profissional na especialidade;

Medicina Psiquiatria: nível superior em Medina; residência ou título de especialista na área; registro e dois anos de experiência profissional na especialidade;

Odontologia: nível superior na área; registro e dois anos de experiência;

Psicologia: nível superior na área; registro e dois anos de experiência;

Sem especialidade na área administrativa: nível superior em qualquer área;

Sem especialidade na área judiciária: nível superior em Direito;

Serviço Social: nível superior na área e registro.

Qual será a remuneração?

De acordo com o tribunal, as funções do próximo processo seletivo do órgão possuem a seguinte remuneração:

Técnicos judiciários: R$8.046,86, sendo deste valor R$3.352,86 referente ao vencimento básico e R$4.694 de Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ);

R$8.046,86, sendo deste valor R$3.352,86 referente ao vencimento básico e R$4.694 de Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ); Analistas judiciários: R$13.202,64, sendo deste valor R$5.501,10 referente ao vencimento básico e R$7.701,54 de Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ).

Ademais, em janeiro de 2023, a remuneração dos servidores que fazem parte do Poder Judiciário da União foi reajustada por meio da Lei 14.523/2023, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Portanto, a partir de fevereiro deste ano, o valor passou por um aumento de 6%, que será concedido dentro do período de três anos, da seguinte forma:

6%, a partir de 1º de fevereiro de 2023;

6%, a partir de 1º de fevereiro de 2024;

6,13%, a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Por esse motivo, o concurso do TRF2 se mostra como muito atrativo para vários candidatos, apresentando cargos com boas condições de trabalho.

Assim, aqueles que desejam concorrer a estas oportunidades já devem se preparar, visto que o edital deve sair em breve.