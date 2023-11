Triunfo do peru de Christian McCaffrey ofuscado pela falta do prato

São Francisco 49ers correndo de volta Christian McCaffrey tinha muito a agradecer depois da impressionante vitória de sua equipe sobre o Seattle Seahawks na noite de Ação de Graças. Embora ele não pudesse deixar de elogiar seu próprio desempenho em campo, foi a festa pós-jogo que realmente chamou sua atenção.

McCaffrey não conseguiu conter sua empolgação ao falar à mídia sobre a refeição de Ação de Graças compartilhada entre seus companheiros de equipe. Ele expressou sua decepção por não ter experimentado o prato de batata-doce coberto com marshmallows, dizendo: “Fiquei chateado por não ter comido a batata-doce com marshmallows”.

Apesar dessa pequena reclamação, ele só tinha coisas positivas a dizer sobre o resto da refeição, principalmente sobre o peru. “O peru estava muito bom, bem cozido, não estava nem um pouco seco e ainda quente”, McCaffrey adicionado. “Não sei onde eles guardavam, mas era um bom peru.”

É revigorante ver que o desempenho de McCaffrey em campo não diminuiu seu espírito natalino. Ele chegou a dizer: “Acho que todo mundo estava com fome e aquele peru foi satisfatório”. Está claro que o running back de 27 anos gostou muito da festa de Ação de Graças.

McCaffrey tem dominado os adversários

Assim como McCaffrey devorou ​​​​a defesa dos Seahawks durante o jogo, ele dominou os adversários ao longo da temporada. Com 16 touchdowns no total e mais de 1.300 jardas de scrimmage, ele lidera todos os não-zagueiros em ambas as categorias. Sua versatilidade como rusher e pass-catcher fez dele uma força a ser reconhecida.

Como McCaffrey está ansioso para voltar para casa, ele espera satisfazer seu desejo por batata-doce com cobertura de marshmallow. É seguro dizer que depois de seu desempenho impressionante na noite de Ação de Graças, ele merece se deliciar com esta delícia.

Além de seu amor pela refeição de Ação de Graças, McCaffrey também reservou um momento para elogiar o desempenho de sua equipe em campo. Ele correu quase 140 jardas e marcou dois touchdowns, com uma média impressionante de seis jardas por corrida. O excelente desempenho de McCaffrey ajudou a garantir uma vitória decisiva para o 49ers.

No geral, os comentários de McCaffrey refletem um sentimento de satisfação e gratidão. Seu amor pela festa de Ação de Graças e o sucesso de sua equipe em campo demonstram seu apreço pelos pequenos prazeres da vida e pelo trabalho árduo de seus companheiros.