TRT11 encerra período de inscrições de concurso no dia 27

No final do mês de outubro, o TRT11 (Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região) publicou o edital de seu novo concurso público. Então, o prazo de inscrições abriu no dia 27 de outubro, indo até o dia 27 de novembro, ou seja, a próxima segunda-feira.

Dessa forma, aqueles que ainda não se inscreveram devem fazê-lo o quanto antes possível. Assim, será possível passar pela seleção e concorrer às vagas do órgão.

O edital conta com um total de 40 vagas imediatas para Técnico e Analista, ou seja, cargos que exigem nível superior de formação. Além disso, o Tribunal também fará a formação do cadastro de reserva. Isso significa que, enquanto o concurso for vigente, será possível convocar mais candidatos, de acordo com a necessidade do órgão.

Para se inscrever, é muito importante que o candidato leia todo o edital e entenda o funcionamento do TRT11, confira abaixo.

Quais são os cargos para o TRT11?

O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região diz respeito à jurisdição dos estados de Amazonas e Roraima. Assim, os os candidatos que se aprovarem deverão trabalhar nestas lotações.

No que diz respeito aos cargos, estes serão de Técnico e de Analista, com diferentes áreas. Nesse sentido, para Técnico, as especialidades serão de:

Área administrativa, com 30 vagas imediatas e cadastro de reserva;

Tecnologia da informação, com 04 vagas imediatas e cadastro de reserva;

Enfermagem do Trabalho, com 1 vaga imediata e cadastro de reserva;

Agente de polícia judicial, apenas cadastro de reserva.



Para o cargo de Analista, então, as áreas são de:

Área administrativa, apenas cadastro reserva;

Área judiciária, com 02 vagas imediatas e cadastro reserva;

Oficial de justiça avaliador federal, com cadastro reserva;

Contabilidade, com 01 vaga imediata e cadastro reserva;

Arquitetura e urbanismo, apenas cadastro reserva;

Arquivologia, apenas cadastro reserva;

Biblioteconomia, com 01 vaga imediata e cadastro reserva;

Engenharia civil, apenas cadastro reserva;

Engenharia elétrica, apenas cadastro reserva;

Estatística, apenas cadastro reserva;

Tecnologia da informação, apenas cadastro reserva;

Medicina do trabalho, apenas cadastro reserva;

Medicina psiquiatria, com 01 vaga imediata e cadastro reserva;

Fisioterapia, com 01 vaga imediata e cadastro reserva;

Odontologia, apenas cadastro reserva;

Psicologia, apenas cadastro reserva;

Serviço social, apenas cadastro reserva.

Além disso, as vagas também contam com reserva para:

Pessoas que se declarem negras;

Pessoas indígenas;

Pessoas com deficiência.

Desse modo, o concurso busca promover uma seleção mais diversa de seu quadro de servidores.

Ademais, para se candidatar, é importante conferir se cumprem com todos os requisitos das vagas que constam no edital e variam de acordo com cada vaga.

Outros requisitos mínimos

De acordo com o edital do TRT11, para além de ter a aprovação, o candidato precisa:

Ser brasileiro nato ou naturalizado ou português em condição de igualdade de direitos com os brasileiros;

Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;

Gozar dos direitos políticos;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar em dia com os deveres do Serviço Militar;

Apresentar certidões que forem requeridas;

Não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público federal;

Possuir os documentos comprobatórios da escolaridade, bem como de outros pré-requisitos;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo e área.

Portanto, é muito importante que os candidatos leiam todas as regras para que cumpram com os critérios necessários.

Inscrições vão até o dia 27

Para concorrer às vagas de Técnico e Analista do TRT11 é necessário realizar a inscrição dentro do prazo correto.

Portanto, até o dia 27 de novembro, o candidato deve acessar a página da banca examinadora, ou seja, a Fundação Carlo Chagas (FCC).

No site, tem-se disponível o edital do concurso, o qual deve ser lido com muita atenção. Então, o candidato deve clicar em “Inscrição via internet e geração de boleto”, quando deverá fazer seu cadastro, com diferentes informações.

Apenas assim será possível preencher o formulário de inscrição, quando se seleciona o cargo almejado e outras questões como, por exemplo, a reserva de vagas ou a necessidade de condições especiais de aplicação da prova.

O período de pedido de isenção da taxa de inscrição se encerrou no dia 31 de outubro. Logo, até o dia 27 de novembro apenas serão aceitas inscrições com pagamento da taxa, nas valores de:

R$ 80 para o cargo de Técnico; e

R$ 130 para o cargo de Analista.

O pagamento deve ocorrer até o dia 28 de novembro, próxima terça-feira.

Provas serão em 2024

De acordo com o edital do concurso do TRT11, as etapas serão:

Provas objetivas, para todos os cargos;

Prova discursiva, que consistirá em redação, para todos os cargos;

Teste de aptidão física, exclusiva para a função de agente de polícia judicial.

Assim, a aplicação das provas objetivas e discursivas será em 04 de fevereiro de 2024, nas cidades de Manaus (AM) e Boa Vista (RR). É importante que o candidato confira o conteúdo programático de sua área.

Então, o teste de aptidão física ocorrerá na cidade de Manaus, em maio de 2024.

Qual é o cronograma do concurso do TRT11?

O candidato deve se atentar às datas do cronograma do concurso do TRT11. Algumas muito importantes são, por exemplo:

Período de inscrições entre 27 de outubro de 2023 a 27 de novembro de 2023;

Último dia para pagamento do valor da inscrição em 28 de novembro de 2023;

Aplicação das Provas Objetivas e Discursiva (Redação) em 04 de fevereiro de 2024;

Divulgação do Gabarito e das Questões das Provas Objetivas 05 de fevereiro de 2024;

Publicação do Edital de Resultado Definitivo das Provas Objetivas e Discursiva e convocação para a Prova Prática de Capacidade Física para Agente da Polícia Judicial em 26 de abril de 2024;

Realização da Prova Prática de Capacidade Física para Agente da Polícia Judicial de 03 de maio de 2024 a 05 de maio 2024;

Publicação do Edital de Resultado Definitivo da Prova Prática de Capacidade Física para Agente da Polícia Judicial e de Convocação para Entrevista dos Candidatos Autodeclarados Negros e dos Candidatos Indígenas em 07 de junho de 2024;

Realização da Entrevista dos candidatos Autodeclarados Negros e dos candidatos Autodeclarados Indígenas entre 14 e 19 de junho de 2024;

Publicação do Resultado definitivo quanto à entrevista dos candidatos negros e dos candidatos indígenas, após análise de recurso, e RESULTADO FINAL em 15 de agosto de 2024.

Além disso, também é importante conferir outras datas como as de recursos.