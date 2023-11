TRUQUES do Android que POUCOS sabem

Com mais de 3 bilhões de utilizadores de dispositivos móveis com o sistema operacional Android, a grande corporação tecnológica Google já alcança mais da metade dos indivíduos que exploram a rede mundial de computadores. Apesar da significativa quantidade de pessoas utilizando o software, diversos usuários desconhecem algumas funcionalidades ocultas em seus próprios dispositivos móveis.

Entre tais funcionalidades não amplamente divulgadas, encontram-se aquelas que aprimoram a eficiência do consumo da bateria. Tem outras que viabilizam o carregamento ágil do dispositivo Android e também estabelecem limites temporais para a utilização de determinadas aplicações.

Quais são as funcionalidades mais eficientes e práticas do Android que poucos conhecem

A seguir, apresentamos algumas das mais eficientes funcionalidades do Android. Elas foram testadas com base na interface apresentada em um dispositivo móvel da linha Galaxy, da Samsung:

Como é o modo de concentração

O Modo de Concentração, essencialmente, aplica um temporizador que impede o acesso temporário a determinadas aplicações. Isso auxilia na manutenção da concentração em outras atividades.

Quando ativado, os aplicativos ficam inacessíveis, bem como suas notificações são desativadas. Um aplicativo desativado exibe seu ícone em cinza, tornando a tela menos atrativa, ou seja, menos suscetível à distração. É possível escolher quais aplicativos desativar temporariamente e definir quando reativá-los.

Como fazer para utilizar a função?

Acesse as configurações no dispositivo móvel (ícone de uma engrenagem geralmente localizado na tela inicial, no canto superior direito);

Toque em “Bem-estar Digital”;

Selecione “Modo de Concentração” e configure os aplicativos visíveis e a duração da funcionalidade.



O truque do carregamento rápido

Às vezes, por um motivo ou outro, não temos condições de esperar duas horas para o carregamento completo do celular. No entanto, existe uma função no Android que diminui consideravelmente esse tempo.

Como fazer para utilizar a função?

Acesse as configurações no dispositivo móvel;

Vá para “Assistência do Aparelho e Bateria” e toque em “Bateria” (primeiro item na lista);

Toque em “Mais Configurações de Bateria”;

Selecione “Carregamento Rápido.”

A funcionalidade do temporizador de aplicativos

Após ativar a função, o ícone do aplicativo aparecerá na tela inicial em cinza e permanecerá bloqueado durante o período determinado, impedindo o acesso ou recebimento de notificações. Ao tentar acessar o aplicativo após o tempo determinado, uma mensagem informará sobre o término do temporizador.

Como fazer para utilizar a função?

Acesse as configurações no dispositivo móvel;

Escolha “Bem-estar Digital”;

Toque em “Temporizadores de Aplicativos.” Uma lista de aplicativos aparecerá;

Selecione os aplicativos nos quais deseja definir um tempo de uso;

Toque em “Definir Temporizador.” Configure a duração e os dias da semana para aplicar a função.

A função de seleção inteligente de texto

A seleção inteligente de texto oferece opções adicionais com base no conteúdo copiado. Se um número de telefone for selecionado, a opção “Ligar” será apresentada. Se for um e-mail, a opção “Enviar e-mail” será direcionada para o Gmail.

Como fazer para utilizar a função?

Selecione um número de telefone, como o de uma empresa que está procurando;

Toque em “Ligar” para o número copiar para o aplicativo de chamadas.

A ferramenta de suspender aplicativos não utilizados

É possível suspender aplicativos pouco utilizados para economizar bateria e prolongar a vida útil do dispositivo.

Como fazer para utilizar a função?

Acesse “Configurações”;

Toque em “Assistência do Aparelho e Bateria” e selecione “Bateria” (primeiro item na lista);

Toque em “Limites de Uso em Segundo Plano”;

Habilite a função “ Suspender Aplicativos Não Utilizados”;

Não Utilizados”; Mais abaixo, configure “Aplicativos Suspensos,” “Aplicativos em Suspensão Profunda” e “Aplicativos Nunca Suspensos.”