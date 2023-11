Tucker Carlson está aberto para moderar debates do Partido Republicano, mas apenas no X

Bem, fontes com conhecimento direto nos dizem… Vivek verbalizou pessoalmente esse desejo ao próprio Tucker e, embora o ex-incendiário da Fox News goste da ideia de fazer isso – ele não está interessado em fazê-lo em uma rede de TV tradicional.

Disseram-nos que Tucker realmente conversou com autoridades do Partido Republicano sobre o papel no verão, depois que a Fox News o deixou ir… mas ele não queria voltar à mídia corporativa, que ele considera ser toda amiga. o RNC.