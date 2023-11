TUDO o que você precisa saber sobre o OnlyFans

O OnlyFans se tornou uma plataforma conhecida por conectar fãs a criadores de conteúdo exclusivo. Embora seja mais associado a conteúdo adulto, o site também abrange áreas como saúde, música, culinária e muito mais.

Neste guia completo, vamos explorar como o OnlyFans funciona tanto para criadores quanto para consumidores, além de fornecer dicas para proteger sua conta e navegar com segurança.

O que é o OnlyFans?

O OnlyFans é uma plataforma que permite aos criadores de conteúdo venderem materiais exclusivos para seus fãs. Embora seja popularmente conhecido por seu conteúdo adulto, o site também abrange uma variedade de outros temas, como música, culinária e saúde. Ao se inscrever no OnlyFans, os fãs têm acesso a conteúdos que não estão disponíveis em outras plataformas.

Como funciona o OnlyFans para criadores?

Qualquer pessoa com pelo menos 18 anos pode se tornar um criador de conteúdo no OnlyFans. Para começar, é necessário criar uma conta e vincular uma conta bancária. Além disso, o perfil do criador precisa ser verificado por meio de um documento com foto. Uma vez configurado, o criador pode definir um preço para o seu canal e começar a publicar conteúdo exclusivo.

Os conteúdos publicados no OnlyFans são acessíveis apenas para os assinantes do perfil. Embora seja possível oferecer assinaturas gratuitas, a plataforma ainda exige que os usuários se inscrevam para ter acesso ao conteúdo. Segundo a empresa, 80% do valor das assinaturas é transferido para os criadores, enquanto os outros 20% são retidos para cobrir as taxas de manutenção do site.

O OnlyFans permite o envio de fotos, vídeos e textos. Além das publicações convencionais no feed do canal, os criadores também têm a opção de realizar transmissões ao vivo, postar stories e criar álbuns de fotos. É importante observar que existem algumas restrições quanto ao tipo de conteúdo que pode ser publicado, como a proibição de materiais que envolvam menores de 18 anos, violência, drogas, entre outros.

Como publicar conteúdos no OnlyFans?

Para publicar conteúdo no OnlyFans, é necessário acessar a plataforma por meio do navegador do seu computador ou celular, já que o site não possui um aplicativo próprio. Antes de começar a publicar, é importante ter verificado sua conta e configurado as informações bancárias.

Após esse processo, você pode usar o botão “Nova publicação” para enviar fotos e vídeos e também pode enviar mensagens aos assinantes por meio de uma aba dedicada.

Como ganhar dinheiro no OnlyFans?

As assinaturas são a principal fonte de renda no OnlyFans. Os criadores têm a opção de configurar preços que variam de US$ 4,99 a US$ 50, com pagamento único ou mensal. Conforme o suporte do OnlyFans, é possível solicitar um saque a partir de US$ 20.

Além das assinaturas, existem outras formas de monetização na plataforma, como o pay-per-view, que permite cobrar por publicações individuais dentro da assinatura, e a opção de receber gorjetas dos assinantes.

Como funciona o OnlyFans para consumidores?

Qualquer pessoa com pelo menos 18 anos pode criar uma conta no OnlyFans. A plataforma exige apenas um cartão de crédito cadastrado no perfil para permitir a assinatura em qualquer canal, inclusive os gratuitos. O valor da inscrição pode variar entre US$ 4,99 e US$ 50, sendo importante lembrar que as compras são internacionais, com conversão direta de dólar para real e cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Como pagar no OnlyFans?

Para pagar pelos conteúdos exclusivos no OnlyFans, siga estes passos:

Abra o OnlyFans via computador ou celular. Selecione a foto de perfil. Pressione “Seus cartões”. Selecione “Adicionar um cartão de pagamento”. Preencha as informações do cartão. Abra um perfil. Pressione “Assinar”. Confirme o processo no checkout.

Durante a navegação nos canais, você também encontrará opções de gorjetas e pay-per-view.

O que aparece na fatura do cartão?

Na fatura do cartão, a compra será descrita com os termos “OnlyFans”, “OnlyFans.com” ou “OF”, sem mencionar o nome dos canais específicos.

Agora que você já sabe como o OnlyFans funciona, é importante tomar algumas medidas para proteger sua conta e navegar com segurança. Lembre-se de manter suas informações pessoais seguras, não compartilhar sua senha e relatar qualquer atividade suspeita à equipe de suporte do OnlyFans.

Esperamos que este guia completo tenha ajudado você a compreender melhor o funcionamento do OnlyFans e a aproveitar ao máximo essa plataforma de conteúdo exclusivo.