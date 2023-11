Turistas de outros países inseriram R$2,3 bilhões na economia do país em setembro (Confira!)

No mês de setembro, turistas estrangeiros que vieram ao Brasil deixaram cerca de US$566 milhões, ou seja, R$2,3 bilhões no país. A princípio, esse dado é referente a um levantamento do Banco Central divulgado no início da semana. Esse é considerado um número recorde, sendo o maior valor desde o ano de 1995.

Todavia, no acumulado do ano de 20023, houve a inserção de R$24,6 bilhões na economia brasileira devido ao turismo estrangeiro. De acordo com o ministro do Turismo, Celso Sabino, o Brasil está de volta ao cenário internacional, devido ao trabalho do Governo Federal em reconstruir a imagem do nosso país no exterior.

Analogamente, é importante observar que o governo brasileiro assinou neste ano, diversos acordos relacionados à sustentabilidade e ao desenvolvimento econômico voltado ao social. Para Celso Sabino, o Brasil certamente estará no top 10 dos destinos mais procurados para o turismo em todo o mundo, em pouco tempo.

Até agora, neste ano de 2023, cerca de 4,4 milhões de turistas estrangeiros vieram ao país, de acordo com um levantamento feito pelo Ministério do turismo, em uma parceria com a Embratur e a Polícia Federal. Vale ressaltar que os números apresentados no estudo tiveram uma alta de cerca de 79% em relação ao mesmo período de 2022.

Turistas no Brasil

De acordo com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, “os dados da FowardKeys, banco de dados de voos internacionais que é parceiro nosso da Embratur, demonstram que já temos 40% mais de passagens aéreas vendidas para o mês de dezembro deste ano do que no ano de 2019, último pré-pandemia”.

Ademais, segundo Marcelo Freixo, isso é um resultado da reconstrução da imagem do Brasil no exterior, e das ações da Embratur de promoção internacional relacionada a tudo o que há de melhor no país. Ele prevê que o verão deverá ser bom, com uma grande atração aos turistas internacionais, refletindo na economia.

Desse modo, o ministro do Turismo afirma que através de um grande aporte de turistas estrangeiros em terras brasileiras, há uma maior entrada de divisas, refletindo na criação de mais postos de trabalho, e em novos negócios em todo o território nacional. Enfim, a economia brasileira então teria inúmeros benefícios neste cenário.

A cidade de São Paulo (SP) é o principal destino de chegada desses turistas internacionais. Em seguida vem o Rio de Janeiro (RJ) e o Rio Grande do Sul (RS). Sendo assim, uma grande parte dessas pessoas é oriunda da Argentina, com 1,3 milhões. Depois vem os Estados Unidos com 411 mil e ainda o Chile, com cerca de 267 mil.



Programa Conheça o Brasil: Voando

O Ministério do Turismo em uma parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos, junto a ABEAR e empresas aéreas, lançaram o programa Conheça o Brasil: Voando. Ele tem como objetivo principal, desenvolver algumas ações direcionadas aos estímulos de viagens ao Brasil, à democratização do acesso à aviação civil.

Dessa maneira, o Conheça o Brasil: Voando, também procura uma redução dos custos operacionais das empresas aéreas. Neste sentido, criaram-se novos voos para ligar o país ainda mais. São cerca de 94 novas rotas, 81 nacionais e 13 ligando destinos internacionais ao país. Os novos voos chegaram a mais de 43 destinos.

Aliás, 17 unidades da federação se beneficiarão do programa Conheça o Brasil: Voando. Certamente o número de turistas deverá aumentar exponencialmente nos municípios agraciados com novos voos. Podemos destacar os estados da Bahia, de São Paulo, de Alagoas, do Rio Grande do Norte, do Amazonas, da Paraíba, e de Pernambuco.

Aumento no turismo nacional

Em suma, o turismo nacional acumulou um faturamento de R$121 bilhões entre janeiro e agosto de 2023. São R$12 bilhões a mais que no mesmo período de 2022. O Ministério do Turismo divulgou esses números com base em um estudo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio/SP).

Em conclusão, o levantamento aponta que o turismo nacional terá um crescimento de 11,5% em 2023, na comparação com o ano passado. Desa forma, o aumento expressivo do número de turistas estrangeiros e brasileiros demonstra que o setor vem se recuperando das perdas que tivera durante a crise sanitária da pandemia de covid-19 há alguns anos.