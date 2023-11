Turma do curso de Qualidade no Atendimento ao Turista conclui sua formação focada no empreendedorismo

O curso de Qualidade no Atendimento ao Turismo aberto no último dia 21 de novembro em Penedo chegou ao seu término nesta segunda-feira, 27. Ofertado com foco no empreendedorismo, o investimento da Prefeitura de Penedo e instituições parceiras capacita a população para o mercado de trabalho e para abertura de investimentos próprios.

A solenidade de encerramento aconteceu no auditório da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, com participação destacada de Janiny Soares e Solange Vasconcelos, representando a Escola de Governo e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN); além da Marilu Mártyres como representante da Biblioteca de Penedo.

Diversas entidades foram fundamentais para o sucesso do curso, incluindo Sedecin. Escola de Governo, Sala do Empreendedor, SETUREC, SENAC AL, SINDHAL e a Secretaria de Estado do Turismo.

Foram 17 alunos que concluíram o curso, frisando também que através da Sala do Empreendedor ambulantes participaram desse curso de qualidade no atendimento.

Para o secretário Pedro Felipe Queiroz, “isso é muito importante, o comércio ambulante está sempre presente nos principais eventos da cidade e está buscando também conhecimento, agregar, melhorar para ter essa qualidade, tratar o turismo de forma profissional.”

Durante o encerramento, os participantes apresentaram iniciativas inovadoras de empreendedorismo, inclusive com recursos do mundo digital, destacando maneiras criativas de aproximar os turistas da encantadora cidade de Penedo por meio das redes sociais..

“O curso de Qualidade No Atendimento ao turista é de suma importância, pois o turista nada mais é do que nosso cliente. Estamos investindo no turismo como uma ferramenta capaz de potencializar o desenvolvimento econômico da cidade de Penedo. Então, o atendimento é essencial”, ressalta Pedro Felipe.

Texto Fagner Honorato

Fotos Assessoria Sedecin