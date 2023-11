TV Globo RECRUTA profissionais pelo Brasil; Veja as vagas disponíveis!

A Globo, famosa rede de televisão comercial aberta brasileira, está contratando profissionais de maneira presencial e híbrida. Dito isso, antes de falar mais sobre a rede que é assistida por mais de 100 milhões de pessoas diariamente, veja alguns dos cargos ofertados:

Agilista Sênior – Governança Tecnologia | Agilidade Organizacional – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido;

Analista de Banco de Dados | DBDevOps – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Analista de Business Intelligence Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Dados Júnior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Marketing Pleno | Ativação de Mercado – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Planejamento Financeiro e Negócios Pleno | Finanças – São Paulo – SP e Híbrido;

Analista de Segurança da Informação Pleno – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Plataforma de Produção – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Cientista de Dados – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Cientista de Dados Sênior – Chatbot | Data & AI – Trabalho Remoto;

Desenvolvedora FullStack Pleno | Adtech – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Especialista de Dados | Jornada de Vendas – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Especialista de Produtos Digitais – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Especialista em Arquitetura Corporativa – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Líder de Tecnologia Audiovisual | Produção de Conteúdo – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Montadora de Operações Cenográficas | Estúdios Globo – Rio de Janeiro – RJ;

Pessoa Desenvolvedora Back-end Sênior – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a Globo

Contando mais sobre a Globo, vale a pena frisar que estamos falando da maior emissora de televisão do país. O Grupo Globo tem uma atuação ampla em todas as plataformas e conhece profundamente o público brasileiro, com quem estabelece uma relação direta e para quem oferece variadas experiências, produtos e serviços.

Canais na TV aberta e por assinatura, produtos digitais como globoplay, Cartola, g1, ge, gshow e outros serviços estão reunidos no mesmo lugar, na mesma Globo.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas já foi exposta, a inscrição acontece de maneira bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página da Gupy.

No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



