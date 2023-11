Twitter azul não aparece? Aqui estão as 5 principais maneiras de consertar

Por que o Twitter Blue não aparece na minha conta? Em primeiro lugar, entenda que a não exibição do Twitter Blue pode ser causada por motivos que vão desde problemas de status da assinatura até falhas técnicas no aplicativo ou no seu dispositivo. Para solucionar problemas, comece verificando o status da sua assinatura e os detalhes de pagamento. Se tudo parecer em ordem aqui, atualizar o aplicativo, atualizá-lo ou até mesmo reinstalá-lo pode resolver o problema. Para quem usa o Twitter em um navegador da web, limpar o cache e os cookies é uma etapa recomendada. Além disso, abordamos a possibilidade de restrições regionais afetarem a disponibilidade do Twitter Blue e fornecemos orientações sobre como lidar com esse cenário. Para garantir que você aproveite ao máximo os recursos exclusivos do Twitter Blue, descrevemos instruções passo a passo e dicas adicionais em nosso artigo completo abaixo.

Os usuários podem aprimorar sua experiência no Twitter assinando o Twitter Blue, um serviço de assinatura premium. Uma equipe dedicada de atendimento ao cliente está disponível, assim como opções aprimoradas de marcadores. Houve relatos de Twitter Blue não aparece para alguns usuários ou não funcionando conforme o esperado. Neste artigo você aprenderá como consertar se o Twitter Blue não estiver aparecendo na sua conta. Então, vamos começar com o guia.

Existem recursos exclusivos e funcionalidades aprimoradas disponíveis no Twitter Blue, um serviço de assinatura fornecido pelo Twitter.

Com o Twitter Blue, os usuários podem obter acesso a uma série de benefícios projetados para aprimorar sua experiência no Twitter.

Você também se beneficiará da navegação sem anúncios, da anulação de tweets, da personalização de ícones de aplicativos e do atendimento ao cliente dedicado.

Pode haver momentos em que o Twitter Blue não esteja disponível em sua região. Inicialmente, o Twitter Blue estava disponível apenas em alguns países. Apesar da popularidade crescente do Twitter, talvez você ainda não consiga encontrá-lo em todos os lugares. Certifique-se de que o aplicativo do Twitter seja a versão mais recente. Talvez você não consiga acessar os recursos do Twitter Blue se sua versão estiver desatualizada. Se o aplicativo precisar ser atualizado, você pode fazê-lo através da app store. Verifique se sua assinatura do Twitter Blue não expirou. Você não poderá mais acessar os recursos premium se sua assinatura expirar. Você pode não conseguir acessar o Twitter Blue se sua forma de pagamento não estiver funcionando ou se o processamento de pagamento não estiver funcionando. O Twitter Blue não é compatível com todos os dispositivos. Para usar os recursos premium, você deve garantir que seu dispositivo atenda aos requisitos de sistema necessários. Certifique-se de que a assinatura ativa do Twitter Blue esteja associada à conta correta do Twitter. Existe a possibilidade de um usuário ter várias contas e uma assinatura estar associada a uma conta diferente.

Dependendo se você reside em um país onde o Twitter Blue foi lançado, há duas maneiras possíveis de usá-lo. Você pode corrigir o Twitter Blue que não aparece seguindo estas etapas:

Quando o Twitter Blue não é exibido para residentes dos EUA, Canadá, Austrália ou Nova Zelândia, você só pode corrigir o problema atualizando o aplicativo.

Não é possível ver o Twitter Blue até que o aplicativo seja atualizado e, então, o aplicativo deve ser desinstalado e reinstalado.

No seu dispositivo, abra Google Play ou Loja de aplicativos .

Digitar Twitter na caixa de pesquisa.

Atualizar botão. Depois, para baixar a versão mais recente, clique no botãobotão.

Depois de atualizar o aplicativo, você poderá acessar o recurso Blue.

Verifique a disponibilidade regional

Pode ser necessário esperar até que o recurso esteja disponível em seu país se o método acima não funcionar.

Usuários dos EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia podem receber o Blue a partir de novembro de 2022. Como você não pode assinar esse recurso fora desses países, você terá que esperar até que ele seja lançado em seu país antes de poder assinar.

Além disso, o Twitter não forneceu um prazo estimado para quando o recurso estará disponível globalmente.

Verifique o status da assinatura

O problema de ‘Twitter Blue não aparece’ pode ser causado por problemas de assinatura. Este método é essencial para aqueles que não têm certeza sobre o status atual da assinatura.

Abra o Twitter e vá em ‘Configurações e privacidade’. Clique em ‘Conta’ e depois em ‘Assinaturas’. Verifique se sua assinatura do Twitter Blue está ativa.

Problemas de conectividade e rede

Há momentos em que o erro Twitter Blue Not Showing ocorre devido a configurações de rede ou problemas com sua conexão com a Internet. Certifique-se de estar conectado a uma conexão de Internet confiável e estável.

Sempre que você tiver problemas de conectividade de rede, tente redefinir o modem ou roteador e reiniciar o dispositivo. Além disso, você deve limpar o cache e os cookies do seu dispositivo, o que às vezes pode causar problemas no Twitter e em outros aplicativos.

Depende do tipo de dispositivo que você usa para determinar quanto custa o Twitter Blue. Em qualquer dispositivo, você pode pagar mensalmente ou anualmente pela sua assinatura.

Custa US$ 8 por mês ou US$ 84 por ano para assinar um computador desktop nos Estados Unidos. Você paga US$ 11 por mês pelo Twitter Blue se estiver usando um iPhone ou iPad.

No entanto, verifique os preços locais porque os preços podem diferir em outras regiões e países.

Para assinar o Twitter Blue, você precisa seguir alguns passos simples. Se estiver interessado em se tornar um assinante do Twitter, você deve atender aos requisitos de elegibilidade do Twitter. Aqui estão as etapas que você precisa seguir:

Visite o site do Twitter ou abra o aplicativo do Twitter no seu dispositivo móvel. Se você ainda não possui uma conta no Twitter, crie uma. Depois disso, vá para o seu perfil e clique no ícone. Você pode encontrar o Twitter Blue no configurações cardápio. Seguindo as instruções, clique no botão opção de pagamento da sua escolha. Quando for solicitado a configurar sua assinatura, insira suas informações de pagamento.

Depois de assinar o Twitter Blue, o Twitter analisará sua conta para verificar suas credenciais.

É possível solicitar verificação agilizada do Twitter por meio do Twitter Blue, recurso exclusivo disponível para assinantes. Normalmente, a verificação significa autenticidade e credibilidade em uma plataforma quando você vê a marca de seleção azul ao lado do nome do seu perfil.

Não há garantia de quando os assinantes do Twitter Blue serão verificados, mas o Twitter pretende agilizar o processo. Assim, os assinantes do Twitter Blue poderão verificar suas contas mais rapidamente do que os não assinantes.

No entanto, as políticas e requisitos de verificação do Twitter estão sujeitos a alterações e não são garantidos. Para verificar a conta de um usuário, o Twitter verifica um número de telefone e também o seguinte:

Nos últimos 30 dias, se sua conta esteve ativa

Após 30 dias, se sua conta não tiver sido usada

Você deve remover qualquer informação enganosa ou manipuladora do seu perfil.

Seu perfil deve conter uma imagem de cabeçalho, uma foto de perfil e um nome de usuário exclusivo. Assim que sua conta for verificada, uma marca azul aparecerá.

