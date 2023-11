Tyga comemora 34º aniversário com festas em Las Vegas e Los Angeles

Tyga decidiu tornar seu aniversário de 34 anos lendário e com base nessas evidências, ele conseguiu… duas vezes, com festas em Las Vegas e Los Angeles esta semana cercado por muitos de seus amigos famosos!!!

A primeira série de comemorações de Tyga começou no clube de strip-tease Spearmint Rhino, em Las Vegas, imediatamente após os eventos de corrida de F1, nas primeiras horas de novembro. 19 … e nos disseram que todo mundo e suas mães apareceram.

Amigo de longa data de Tyga Lil Wayne não queria que ele carregasse a carga sozinho, tendo que distribuir pilhas de dinheiro para as strippers no local, e fez uma aparição de muito apoio… ele e Joe gordoo clássico hino “Make It Rain” claramente ainda faz jus a esse título!!!