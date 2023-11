Tyreek Hill diz que presentear a nova esposa Keeta Vaccaro com futebol é “tudo parte do roteiro”

Tyreek Hill conquistou corações no primeiro jogo da Black Friday da NFL com um gesto comovente dedicado a sua nova esposa Keeta Vaccaro. O Golfinhos receptor recebeu um passe curto de seu QB Tua Tagovailoa no segundo quarto para dar aos Dolphins uma vantagem de 10-0. Conhecido por suas comemorações bizarras, desta vez Hill seguiu o caminho romântico, encontrando Vaccaro na arquibancada para lhe mandar um beijo e jogar a bola para ela.

Tyreek Hill encerra o debate: sua esposa derramou os nachos?Parker Johnson

A esposa recém-casada pegou a bola e retribuiu o beijo. O momento, capturado pela transmissão ao vivo da Amazon, foi o primeiro grande avistamento público do casal desde que se casaram, há duas semanas, em uma cerimônia no condado de Travis, Texas.

Tyreek Hill falou sobre jogar a bola de futebol para sua esposa

Após o jogo, ex-QB e radialista da Amazon Ryan Fitzpatrick perguntou Hill como conseguimos executar a celebração romântica de forma tão perfeita. Ao que o receptor dos Dolphins respondeu de forma bem-humorada: “Faz tudo parte do roteiro!”

Elaborando ainda mais, Tyreek Hill disse que solicitou à comissão técnica e a Tua que elaborassem uma jogada para tornar isso possível. Principalmente no segundo tempo, pois sabia que sua esposa estaria perto da end zone daquele lado do campo.

Questionado se os dois estavam planejando uma lua de mel, Monte Tyreek disse que “todo dia é lua de mel” com eles. Solicitando ‘awws’ das emissoras. Instigado ainda mais, no entanto, o rápido receptor disse que o casal planeja viajar pela Holanda e outros países da Europa quando chegar a hora certa.