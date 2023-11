Tyreek Hill, estrela do Miami Dolphins, comemora casamento com Keeta Vaccaro

Monte Tyreek, o receptor amplo dinâmico para Golfinhos de Miamie Keita Vaccarocujo nome compartilha destaque com seu irmão e ex- NFL jogador Kenny Vaccaro, se casaram oficialmente. O casal trocou votos em cerimônia no condado de Travis, Texas, conforme confirmado por documentos judiciais obtidos pela TMZ Sports.

A jornada até o altar foi uma narrativa sincera, começando com Colinaproposta romântica de em 2021. Conhecido por sua velocidade relâmpago em campo, Hill fez uma pausa importante em suas atividades atléticas para orquestrar um momento inesquecível para Fervercompleto com um símbolo brilhante de seu compromisso.

“Ela definitivamente tem mais diamantes, cara”, Hill sorriu em uma conversa no momento do noivado. O Golfinhos de Miami O destaque teve um orgulho especial em garantir que o anel de noivado superasse até mesmo seu ilustre anel do Super Bowl.

Hill tem uma semana de folga para aproveitar seu marco recente

À medida que o casal entra na vida de casado, Colina encontra-se em uma pausa em sua rotina profissional. O Golfinhos‘adeus atual em seu NFL agende presentes aos noivos com uma oportunidade de ouro para desfrutar de sua união antes que Hill retorne ao gramado. Com seu próximo jogo daqui a uma semana, Colina tem uma rara chance de entrar no novo capítulo de sua vida sem a pressão imediata da preparação do jogo.

Enquanto Hill e Vaccaro celebram este marco, o Golfinhos de Miami Star não está apenas alimentando sua vida amorosa, mas também desfrutando de uma pausa oportuna, permitindo-lhe retornar a campo rejuvenescido para os jogos que virão.