Tyreek Hill fala sobre Kelce e Mahomes e brinca sobre o motivo pelo qual deixou Kansas City

Tele Chefes de Kansas City poderia usar alguma ajuda do ex- WR agora candidato a MVP do Miami Dolphins, Tyreek Hillenquanto os campeões do Super Bowl estão lutando para encontrar Patrick Mahomes alguma ajuda com seus wide receivers, com Travis Kelce também está tendo algumas dificuldades recentemente.

Hill passou 6 temporadas com o Chiefs, vencendo o Super Bowl LIV ao lado de Kelce e Mahomes, mas mesmo sendo amplamente considerado um dos melhores WRs da liga, ele sempre esteve em segundo plano em relação ao mencionado quarterback e tight end. Bem, esse não é mais o caso em Miami.

As palavras de Tyreek para Mahomes e Kelce

Recentemente, Hill foi ao podcast de Robert Griffin III e, brincando, disse que a razão pela qual ele deixou os Chiefs foi porque ‘ele estava magoado’ com Mahomes porque ‘ele nunca o convidou para sua casa’ como faz com Kelce.

Eu estava machucado. Patrick, você nunca me convidou para ir à sua casa como fez com Kelce, é por isso que estamos aqui agora. Eu nunca fui namorada de ninguém antes. Eu vou para KC, agora sou a garota secundária. Monte Tyreek

Os Chiefs trocaram Hill após a temporada de 2021 da NFL para os Dolphins em troca de uma escolha de primeira rodada em 2022, uma escolha de segunda rodada em 2022, duas escolhas de quarta rodada e uma escolha de sexta rodada em 2023. Ele então assinou uma extensão de quatro anos no valor de US$ 120 milhões, US$ 72,2 garantidos, tornando-o o WR mais bem pago da liga.