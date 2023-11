Tyreek Hill saboreando o confronto com o ex-time: ‘Eles vão conseguir esse trabalho’

Monte Tyreek está dominando o NFL em 2023. O Golfinhos de Miami O wide receiver é o líder da liga em jardas recebidas durante oito semanas e se tornou o primeiro jogador desde 1967 a atingir a marca de 1.000 jardas tão rapidamente em uma temporada. Ele é indiscutivelmente o favorito para Jogador Ofensivo do Ano honras – e no domingo ele estará ainda mais motivado do que o normal.

Isso porque o Golfinhos no domingo jogaremos o Chefes de Kansas City em Frankfurt, Alemanha. Cidade de Kansas ano passado negociado Colina para Miami em uma troca surpresa, e ele está pronto para iluminar seus ex-companheiros neste confronto tão aguardado.

Hill não olhará muito para trás, apesar dos “tempos divertidos”

Falando aos repórteres em Alemanha na quinta feira, Colina insistiu em olhar para o futuro, apesar dos “tempos divertidos” com Patrick Mahomes e Travis Kelce em Cidade de Kansas. Hill foi três vezes Tudo profissional seleção com a equipe que o convocou, e ele ajudou o Chefes vencer o Super Bowl em 2019.

Mas Hill teve sem dúvida a melhor temporada de sua carreira em 2022, estabelecendo novos recordes pessoais em recepções e jardas. O “guepardo“desfrutou de uma parceria com o quarterback Tua Tagovailoa isso pode quebrar recordes ofensivos nesta temporada. Hill está a caminho de se tornar o NFLé o primeiro recebedor de 2.000 jardas, e ele acaba de ser nomeado Jogador Ofensivo do Mês da AFC para outubro.

“Obviamente teria sido ótimo jogar em KC, mas realmente não importa onde jogamos”, disse Hill sobre a disputa de domingo no Parque Deutsche Bank. “Eles vão conseguir esse trabalho em qualquer lugar. Vocês podem usar isso. Material para quadro de avisos.”

Uma negociação “ganha-ganha”

Chefes proprietário Clark Hunt tem poucos, ou nenhum, arrependimentos por ter carimbado o Colina comércio em 2022. Em entrevista esta semana com KSHB-TV em Cidade de Kansas, Caçar chamou isso de “ganha-ganha” – visto que Hill recebeu a lucrativa extensão de contrato que queria e os Chiefs ganharam um Super Bowl última temporada sem ele.

“Obviamente, Tyreeké um jogador incrível e se saiu muito bem em sua passagem pelo Golfinhos mas também acho que beneficiou os Chiefs”, explicou Hunt. “O projecto de compensação que recebemos, muito desse projecto de capital foi usado para melhorar a nossa defesa, e penso que este ano estamos a ver que realmente funcionou bem. “

A defesa de Kansas City melhorou significativamente em 2023 e atualmente ocupa o quarto lugar em jardas permitidas – e o segundo contra passes. Os Chiefs também permitiram o segundo menor número de pontos no NFLentão Hill e Tagovailoa precisarão estar no seu melhor neste potencial Jogo do Campeonato AFC visualização.