Tyrese Gibson processado pelo proprietário do Airbnb por supostos danos à propriedade, ele nega reivindicações

Tyrese Gibson está sendo processado por supostamente danificar um aluguel do Airbnb ao fazer “alterações excessivas”… mas ele está no vídeo dizendo que as mudanças que fez não são grande coisa.

Wolf afirma que Tyrese causou danos em toda a propriedade alterando painéis elétricos, adicionando tomadas elétricas que não estavam de acordo com o código, pintando uma lareira de mármore com uma cor metálica dourada brilhante, fechando portas e janelas e causando danos às unidades HVAC.

Além do mais, o gerente da propriedade afirma que Tyrese tentou fazer com que o jardineiro do proprietário removesse 22 bananeiras do local… e quando o jardineiro recusou, ela diz que Tyrese tentou contratar outra empresa… mas foi frustrado pela equipe de administração da propriedade. .