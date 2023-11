Tyrese Haliburton está fazendo coisas que quase nenhum outro jogador da NBA consegue

Tyrese Haliburton é um jogador em plena ascensão. Uma temporada depois de fazer seu primeiro Jogo das Estrelas aos 22 anos, o armador 6-5 leva seu jogo para alturas ainda maiores este ano.

Chegando na terça-feira, em nove jogos, Haliburton vinha registrando médias altas na carreira em pontos (23,8), assistências (12.2) e porcentagem de arremessos de campo (51,7%). Após o jogo de terça-feira à noite contra o Filadélfia 76ersesses números ficaram ainda melhores.

Tyrese Haliburton afunda o 76ers

Haliburton saiu, para dizer o mínimo. Ele pontuou 33 pontosdistribuído 15 assistências e agarrou sete tabuleiros para garantir, ao mesmo tempo que contribui com dois roubos e um bloco. Ele estava sentindo isso profundamente, enquanto afundava sete pontos de três pontos. Ele fez tudo isso sem virar a bola uma única vez.

Tyrese Haliburton saiu hoje à noite no Pacers W :fire: 33 PTS 7 REB 15 AST 7 3PM Ele teve 32 assistências em seus últimos 2 jogos sem uma ÚNICA virada, o maior número nesse período sem nenhuma na história da NBA:exploding_head: pic.twitter.com/jkh2ZUorGe ?NBA (@NBA) 15 de novembro de 2023

Ser capaz de cuidar do basquete evitando rotatividades e, em vez disso, fornecendo assistências para seus companheiros de equipe é a medida definitiva de um bom armador. Quando se trata disso, ninguém na liga é melhor nisso do que Haliburton agora. Na verdade, ele tem sido tão eficiente que está entrando no território dos armadores de elite com apenas 23 anos.

Tyrese Haliburton junta-se a empresa de elite

Com sua apresentação na terça-feira, Haliburton alcançou jogos de dois dígitos com 10 ou mais assistências e zero turnovers. Apenas alguns jogadores ativos podem dizer que fizeram isso em suas carreiras, e todos eles são muito mais velhos que ele.

Jogadores ativos com jogos de dois dígitos com mais de 10 assistências e 0 turnovers: Lebron James

Chris Paulo

Mike Conley

Kyle Lowry

Tyrese Haliburton Os primeiros 4 jogadores jogaram mais de 15 temporadas… Hali jogou 4. https://t.co/mKghnqaaG9 ? StatMuse (@statmuse) 15 de novembro de 2023

Quando o Reis de Sacramento negociou Haliburton com oPacers de Indiana para Domantas Sabonis, a troca poderia ter terminado como uma má decisão para qualquer um dos lados. Acontece que foi um ganha-ganha para ambas as franquias. Mas os Pacers provavelmente sentem que conseguiram uma parte um pouco melhor do negócio.