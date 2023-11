Tyson Fury chama Ryan Reynolds após Wrexham martelar Morecambe

Fúria de Tyson gritou Ryan Reynolds como seu Morecambe lado foi derrotado por 6-0 por seus rivais da EFL SkyBet League Two Wrexham, quem Reynolds é co-proprietárioembora haja uma grande ressalva envolvida.

Portanto, o campeão dos pesos pesados ​​​​do WBC não chamou o ator em si, mas desafiou seu personagem icônico, Piscina mortapara o lixo, mas a opção alternativa não teria sido igualmente incrível?

A hilária mensagem de feliz aniversário de Rob McElhenney para Ryan Reynolds com Chris Pratt

Ele fez isso acessando a mídia social depois de usar sua conta comercial, “Furocity”, para postar a arte do boxeador invicto enfrentando o amado personagem da Marvel no Racecourse Ground, no País de Gales.

Ele perguntou aos fãs: “Quem venceria uma luta?”, com as opções sendo Fúria ou Deadpool acompanhado por alguns emojis, com a arte no estilo típico de uma promoção de boxe.

Gols de Paul Mullin, Jacob Mendy e James Jonescombinado com um infeliz gol contra, deu aos Red Dragons a décima vitória da temporada, subindo para o segundo lugar na liga.

Instagram @tysonfury

Enquanto isso o Morecambe sem gerente caiu para o 12º lugar na tabela com a sexta derrota na temporada, já que está agora a dois pontos dos play-offs na busca pelo retorno à League One.

Quando é Fury vs Usyk?

Fúria está atualmente se preparando para enfrentar o campeão unificado dos pesos pesados, Alexander Usyk, no ringue na Arábia Saudita.

A dupla disputará o status e a honra de ser a primeira campeã indiscutível da categoria desde 1999, quando o lendário Lennox Lewis segurava todos os cintos.

A luta está marcada para o dia 17 de fevereiro, embora as negociações entre a dupla tenham sido interrompidas anteriormente devido a constantes ajustes no contrato, por isso não prenda a respiração com muita força.

Se Fúria reivindicar a vitória, ele melhorará sua própria reputação após um desempenho medíocre contra Francisco Ngannou em outubro, quando o boxeador foi nocauteado por um lutador de MMA.