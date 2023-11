Tyson Fury x Oleksandr Usyk começa cedo enquanto os lutadores se enfrentam na pressão

Tyson Fury e Oleksandr Usyk entraram em confronto durante uma coletiva de imprensa na quinta-feira para confirmar sua luta indiscutível pelo título dos pesos pesados, marcada para 17 de fevereiro de 2024 na Arábia Saudita. O Rei Cigano também voltou ao seu jeito de falar mal, que estava faltando quando lutou contra o ex-campeão do UFC Francis Ngannou no mês passado.

Fury, 35 anos, parecia determinado a intimidar Usyk desde o momento em que subiu no palco com ele. Quando eles travaram um breve confronto, “O Rei Cigano” pressionou sua testa na de Usyk, deixando o ucraniano com pouco a fazer a não ser tentar recuar.

Assim que os lutadores foram separados, Fury soltou um discurso retórico sobre como já tirou um ucraniano do cinturão, referindo-se à vitória sobre Wladimir Klitschko em 2015.

Tyson Fury fala mal de Oleksandr Usyk

“Você está convidado a dividir o ringue com o futuro campeão indiscutível dos pesos pesados ​​– eu”, disse Fury. “Vocês são todos idiotas, ele está sendo nocauteado, e vocês dois [Krassyuk and Klimas] vão trabalhar para mim carregando minhas malas, então lembre-se que eu disse isso neste palco.

“Já aliviei um ucraniano de todos os cinturões e vou aliviar aquele idiota de todos os cinturões que dei a ele, inclusive aquele Ring Magazine que só desocupei ano passado para poder reconquistá-lo três vezes, salsicha.

“Você sabe o que está por vir, você está sendo feito em pedaços. Você está lutando contra o melhor peso pesado britânico que já existiu. Você venceu todos os outros, mas não venceu Tyson Fury, salsicha.”