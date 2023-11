Saber se Uber é obrigado a transportar animais é uma questão que permeia as mentes de muitos tutores de animais de estimação em busca de uma alternativa prática para levar seus pets em diferentes situações.

Dessa maneira, conheça a política da Uber em relação ao transporte de animais. Bem como, as condições estabelecidas pelos motoristas parceiros e exceções importantes, por exemplo, como no caso dos cães-guia.

Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para não perder nada importante sobre esse assunto!

Uber é obrigado a transportar animais? Descubra agora

A crescente onda de estabelecimentos pet friendly torna o transporte de animais de estimação com a Uber uma praticidade emergente. Então, com aproximadamente 27 milhões de viagens realizadas diariamente no Brasil, entender as regras e condições associadas a esse serviço é crucial para os tutores.

Desse modo, vale destacar que a Uber permite o transporte de animais nas corridas, mas a aceitação dessa condição depende do motorista parceiro. Sendo assim, após a aceitação da viagem, é necessário entrar em contato através da aba de mensagens no aplicativo, comunicando o interesse em levar o animal de estimação.

De atenção às condições que o motorista estabelece

Mesmo com a possibilidade de levar animais, os motoristas podem impor condições, como o uso de focinheiras ou caixas de transporte.

Portanto, conhecer e respeitar essas condições é crucial para garantir uma viagem confortável e segura para todos os envolvidos.

E em relação ao cão-guia, há obrigatoriedade nesse caso?

Ademais, cabe observar que, em situações onde o passageiro é portador de deficiência visual e utiliza um cão-guia, o motorista parceiro não pode se recusar a transportar o animal.

Na verdade, a lei nº 11.126/2005, conhecida como “Lei do cão-guia”, assegura esse direito, e recusas podem resultar em punições por danos morais.

Assim sendo, se você possui um cão-guia e o motorista da Uber se recusar a levá-lo em sua viagem, saiba que pode acionar a justiça para resolver essa questão.

Confira as responsabilidades e punições para negativas injustificadas

Recusar-se a transportar animais de assistência, como cães-guia, pode resultar em punições por danos morais, com a possibilidade de pagar indenização ao cliente.

Isso porque, a legislação vigente no Brasil considera essa atitude como discriminatória. E por isso, tanto o motorista quanto a Uber podem ser responsabilizados.

Conheça a Uber Pet: uma modalidade específica para animais

Em 2019, algumas cidades dos Estados Unidos, como Denver e Nashville, introduziram a modalidade Uber Pet.

Assim, ao selecionar essa opção no aplicativo, o passageiro é direcionado a motoristas preparados para aceitar animais de estimação. Aliás, essa categoria adicional pode representar uma evolução no serviço para tutores de animais.

Contudo, ainda não há registros dessa prática no Brasil. E por isso, só o que resta aos passageiros é aguardar a implementação dessa novidade no país.

Veja detalhes sobre a expansão internacional da categoria: Uber Pet em Portugal

Em 2021, Portugal também aderiu à categoria Uber Pet, inicialmente nas regiões metropolitanas de Lisboa e Porto, além da região do Algarve.

Dessa maneira, a introdução da Uber Pet em diferentes partes do mundo é reflexo da necessidade crescente de serviços que atendam às necessidades dos tutores de animais de estimação.

Uber Pet tem custos adicionais?

Ao solicitar uma corrida na categoria Uber Pet nos Estados Unidos e Portugal, é importante estar ciente dos custos adicionais, que variam de US$ 2 a US$ 5 para os americanos e 2 euros para os portugueses.

Então, essa tarifa extra compensa a preparação do motorista para acomodar animais de estimação.

Quando a Uber Pet chegará ao Brasil?

Assim como já mencionado, embora a Uber Pet esteja disponível em alguns países, não há informações claras sobre a possibilidade de implantação dessa categoria no Brasil.

Contudo, tutores brasileiros podem aguardar futuras atualizações da Uber em relação a serviços específicos para transporte de animais de estimação.

Fique atento e exija seus direitos como passageiro da Uber

Por fim, é importante ressaltar que compreender as políticas da Uber em relação ao transporte de animais é essencial para tutores que desejam utilizar o serviço de caronas com seus pets.

Assim sendo, desde a comunicação com o motorista até a possível introdução de categorias específicas, é importante se atualizar sobre as diretrizes. E, assim, garantir uma experiência positiva para todos os envolvidos.

Portanto, saber se Uber tem obrigação de transportar animais é uma questão que envolve nuances importantes. E, estar bem informado é crucial para garantir o devido cumprimento de seus direitos.

Agora que você já sabe se Uber é obrigado a transportar animais, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!