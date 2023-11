UCS encerra inscrições para Vestibular de Medicina 2024

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada. Porém, o maior destaque da UCS é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos de todo o Brasil.

Os candidatos interessados em estudar Medicina na UCS devem ficar atentos: as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da instituição estão abertas, mas serão encerradas neste domingo, 12 de novembro.

Dessa forma, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UCS,. Confira!

Vestibular Medicina UCS: período de inscrições termina neste domingo (12)

Conformo indicado no calendário oficial do processo seletivo, o período de inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da UCS termina às 23h59 deste domingo, dia 12 de novembro (horário de Brasília).

Todos os candidatos poderão se inscrever somente de forma online por meio do preenchimento do formulário disponível no site oficial da UCS.

A UCS irá permitir que candidatos que ainda estão cursando o primeiro ou o segundo ano do ensino médio participem do processo seletivo na modalidade “treineiros”. Esses estudantes poderão consultar o próprio desempenho ao final do processo seletivo, mas não realizarão matrícula na UCS caso sejam aprovados.



Por fim, devemos ressaltar que os estudantes que precisarem de qualquer tipo de atendimento especial deverão indicar a própria necessidade no momento da inscrição.

Ficou com alguma dúvida sobre as inscrições? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da UCS e consulte mais informações.

Vestibular Medicina UCS: taxa de inscrição

Todos os candidatos que quiserem participar do Vestibular de Medicina deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 275,00. Porém, os estudantes que irão participar do processo seletivo modalidade “treineiro” não pagarão o mesmo valor, mas uma taxa de R$ 80,00.

O pagamento deverá ser efetuado via cartão ou boleto bancário e é necessário para a conclusão da inscrição no processo seletivo.

Vestibular Medicina UCS: provas

O Vestibular de Medicina 2024 da UCS prevê a aplicação de uma prova presencial para os candidatos no dia 19 de novembro. A prova será aplicada somente no campus principal da UCS, na cidade de Caxias do Sul/RS.

O exame possuirá duração de 5 horas e será composto por 50 questões. As perguntas serão divididas da seguinte forma:

10 questões de Língua Portuguesa;

10 questões de Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês);

10 questões de Conhecimentos Gerais;

10 questões de Biologia;

10 questões de Química.

Além disso, os estudantes também deverão escrever uma redação com base na proposta apresentada pela banca examinadora.

Ao final da realização da prova do vestibular, a UCS irá liberar o caderno de prova (com questões objetivas e a proposta de redação) e os gabaritos. Os documentos poderão ser consultados no site oficial da instituição.

A pontuação final dos candidatos no Vestibular de Medicina será calculada por meio da média simples das pontuações obtidas nas cinco matérias que compõem o exame e na prova de redação. Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, a UCS fará o desempate com base na maior nota na redação e, depois disso, no maior número de pontos na prova de língua portuguesa.

Devemos ressaltar, ainda, que todos os candidatos que receberem nota zero na prova de redação serão eliminados do processo seletivo.

Vestibular Medicina UCS: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a UCS está oferecendo 50 vagas para o curso de Medicina oferecido pela instituição.

Todos os candidatos aprovados ingressarão no primeiro semestre de 2024.

Vestibular Medicina UCS: divulgação dos resultados

A UCS irá divulgar a relação dos candidatos aprovados em primeira chamada Vestibular de Medicina 2024 até o dia 22 de novembro. O documento estará disponível no site da instituição.

A segunda chamada de aprovados no processo seletivo, por sua vez, será divulgada no dia 27 de novembro. Por fim, a terceira chamada será liberada pela UCS no dia 30 do mesmo mês.